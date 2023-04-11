Тюменцам рассылают смски об угрозе пожаров

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, жителям региона напоминают о запрете посещения лесов, сжигания мусора и сухой травы. Рассылку делает единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Постановление о режиме повышенной готовности вступило в силу 10 апреля. В Тюменской области ввели обязательное патрулирование населенных пунктов и мониторинг опасных природных явлений.
Специалисты отмечают, что с начала апреля в Тюменской области произошло четыре лесных и один ландшафтный пожары. Возгорания были зафиксированы в Тюменском, Вагайском, Нижнетавдинском районах, в Тюменском заказнике, расположенном на границе со Свердловской областью.
Общая площадь территории, охваченной огнем составила более 150 тысяч квадратных метров. В настоящее время в регионе действующих лесных и ландшафтных пожаров не зарегистрировано.
В Тюменской области с 3 апреля установлен особый противопожарный режим, на период действия которого запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность, использовать пиротехнические изделия.
На сегодняшний день предприятия агоропрома региона сформировали около 300 противопожарных бригад. Подготовлено 833 единицы техники и спецоборудования, в том числе 77 бульдозеров, 310 транспортных средств для подвоза воды, 446 тракторов для опахивания полей, более 360 ранцевых огнетушителей.
Создано и обновлено более 4 тысяч километров минерализованных полос вокруг населенных пунктов. На эти цели потратили более 16 миллионов рублей.
Мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов ведется в ежедневном режиме. Нарушителей противопожарного режима в регионе вычисляют с помощью беспилотников и стационарных камер, установленных в лесах.
Властями Тюменской области объявлено о награде за предоставление информации о виновниках ландшафтных пожаров. За данные о поджигателе установлено вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, за его задержание — 50 тысяч рублей.
С начала сезона к административной ответственности привлекли уже около 50 человек.
Сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности для граждан составляет от 10 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических — от 400 до 800 тысяч рублей.
В 2022 году в Тюменской области число лесных пожаров сократилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Территория, пострадавшая от огня, уменьшилась в двенадцать раз. Было заведено три уголовных дела по факту ландшафтных пожаров произошедших весной 2022 года в тюменских деревнях Бачелино, Берендеево и Глубокое.