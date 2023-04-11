Тюменцам рассылают смски об угрозе пожаров

В 2022 году в Тюменской области число лесных пожаров сократилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Территория, пострадавшая от огня, уменьшилась в двенадцать раз. Было заведено три уголовных дела по факту ландшафтных пожаров произошедших весной 2022 года в тюменских деревнях Бачелино, Берендеево и Глубокое.