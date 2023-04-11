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Тюменцам назвали вакансии с заработной платой около 200 тысяч рублей

11 апреля 2023, 06:16
Фото: 1MI

В Тюменской области назвали вакансии, где платят больше 100 тысяч рублей в месяц

В Тюмени опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий апреля. В него вошли всего 25 профессий — водители, врачи, инженеры, машинисты, менеджеры, программисты и электрогазосварщики.
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Тюмень

Представителям данных профессий готовы платить до 150-200 тысяч рублей в месяц, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Самые большие зарплаты, до 200 тысяч рублей, предлагают врачам-стоматологам. При этом опыт работы не требуется. В вакансии указано, что будущий сотрудник клиники должен будет осуществлять первичный прием пациентов, определять тактику ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами, на основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований устанавливать диагноз и т. д. График работы — пять дней в неделю.

До 190 тысяч рублей готовы платить машинисту автомобильного крана. От будущего сотрудника требуются обязательный опыт работы не менее трех лет, наличие водительского удостоверения категории С; наличие удостоверения машиниста крана соответствующего разряда. Работать предстоит вахтовым методом.

Водителю автомобиля, готовому к ненормированному рабочему дню, обещают заработную плату в размере 170 тысяч рублей. Требуется опыт работы от трех лет и наличие водительского удостоверения: B, C, D, E. Метод работы — вахтовый.

На заработную плату в 150 тысяч рублей приглашают на работу менеджера по туризму с опытом работы не менее одного года. В обязанности будущего сотрудника будет входить обработка заявок от новых клиентов, работа с постоянными клиентами, продажа туров, подготовка документации и привлечение новых клиентов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер средней заработной платы в январе 2023 года составил 59,9 тысяч рублей. По России этот показатель выше на три тысячи рублей.

#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Заработная плата#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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