Тюменцам назвали вакансии с заработной платой около 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Представителям данных профессий готовы платить до 150-200 тысяч рублей в месяц, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.
Самые большие зарплаты, до 200 тысяч рублей, предлагают врачам-стоматологам. При этом опыт работы не требуется. В вакансии указано, что будущий сотрудник клиники должен будет осуществлять первичный прием пациентов, определять тактику ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами, на основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований устанавливать диагноз и т. д. График работы — пять дней в неделю.
До 190 тысяч рублей готовы платить машинисту автомобильного крана. От будущего сотрудника требуются обязательный опыт работы не менее трех лет, наличие водительского удостоверения категории С; наличие удостоверения машиниста крана соответствующего разряда. Работать предстоит вахтовым методом.
Водителю автомобиля, готовому к ненормированному рабочему дню, обещают заработную плату в размере 170 тысяч рублей. Требуется опыт работы от трех лет и наличие водительского удостоверения: B, C, D, E. Метод работы — вахтовый.
На заработную плату в 150 тысяч рублей приглашают на работу менеджера по туризму с опытом работы не менее одного года. В обязанности будущего сотрудника будет входить обработка заявок от новых клиентов, работа с постоянными клиентами, продажа туров, подготовка документации и привлечение новых клиентов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер средней заработной платы в январе 2023 года составил 59,9 тысяч рублей. По России этот показатель выше на три тысячи рублей.