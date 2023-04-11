Тюменцам назвали вакансии с заработной платой около 200 тысяч рублей

Самые большие зарплаты, до 200 тысяч рублей, предлагают врачам-стоматологам. При этом опыт работы не требуется. В вакансии указано, что будущий сотрудник клиники должен будет осуществлять первичный прием пациентов, определять тактику ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами, на основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований устанавливать диагноз и т. д. График работы — пять дней в неделю.