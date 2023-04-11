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Тюменские бойцы ждут выплаты за СВО, конфликт в Тобольске, новые правила призыва

11 апреля 2023, 17:26
Фото: 1MI

Конфликт в Тобольске, новые правила призыва, тюменские бойцы ждут выплаты за СВО

Тюменские бойцы подразделения «Сибирь» не могут добиться положенных им выплат. Бойцы утверждают, что ежемесячно на карту им поступало не более 30 тысяч рублей.

Участники СВО из Тюмени не могут добиться положенных выплат за контракт.

Военные утверждают, что уже направляли обращения в Центральную военную прокуратуру, Минобороны и воинскую часть.

Региональные власти сообщают, что обращений от военных из подразделения «Сибирь» по вопросам выплат за службу по контракту к губернатору в этом году не поступало. В военном комиссариате подчеркнули, что тоже не получали подобных обращений.

В Тюмень 13 апреля приедет с проверкой премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетит на этой неделе Тюмень с рабочим визитом. По предварительным данным, визит премьер-министра запланирован на 13 апреля.

В Тобольске разгорается конфликт между выходцами из Узбекистана и Таджикистана.

По данным «Нашего города», в Тобольске на прошлой неделе якобы произошло несколько серьезных стычек между выходцами из Таджикистана и Узбекистана. В ходе конфликта могли применять холодное оружие. Это первый подобный конфликт в Тюменской области с 2016 года.

Представитель таджикской общины «Пайванд» Джахонгир Турдиев сказал, что он пока не в курсе конфликта, и в диаспору никто пока не обращался. Представители узбекской диаспоры «Ватан» на звонок издания не ответил.

Теперь в РФ новые правила призыва в армию.

Поправки в закон о призыве устанавливают правила при рассылке электронных оповещений от военкомата. Они будут дублировать бумажные повестки.

«Электронные оповещения и бумажные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу. Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок», - сообщают в Госдуме.

Повестка считается врученной гражданину через семь дней после ее размещения в реестре повесток.

Данные для ведения воинского учета будет предоставлять налоговая.

В Госдуме РФ депутаты рассмотрят введение новых правил получения повесток
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Военные#Военные травмы
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