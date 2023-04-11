Тюменские бойцы ждут выплаты за СВО, конфликт в Тобольске, новые правила призыва

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Участники СВО из Тюмени не могут добиться положенных выплат за контракт.
Военные утверждают, что уже направляли обращения в Центральную военную прокуратуру, Минобороны и воинскую часть.
Региональные власти сообщают, что обращений от военных из подразделения «Сибирь» по вопросам выплат за службу по контракту к губернатору в этом году не поступало. В военном комиссариате подчеркнули, что тоже не получали подобных обращений.
В Тюмень 13 апреля приедет с проверкой премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства России Михаил Мишустин посетит на этой неделе Тюмень с рабочим визитом. По предварительным данным, визит премьер-министра запланирован на 13 апреля.
В Тобольске разгорается конфликт между выходцами из Узбекистана и Таджикистана.
По данным «Нашего города», в Тобольске на прошлой неделе якобы произошло несколько серьезных стычек между выходцами из Таджикистана и Узбекистана. В ходе конфликта могли применять холодное оружие. Это первый подобный конфликт в Тюменской области с 2016 года.
Представитель таджикской общины «Пайванд» Джахонгир Турдиев сказал, что он пока не в курсе конфликта, и в диаспору никто пока не обращался. Представители узбекской диаспоры «Ватан» на звонок издания не ответил.
Теперь в РФ новые правила призыва в армию.
Поправки в закон о призыве устанавливают правила при рассылке электронных оповещений от военкомата. Они будут дублировать бумажные повестки.
«Электронные оповещения и бумажные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу. Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок», - сообщают в Госдуме.
Повестка считается врученной гражданину через семь дней после ее размещения в реестре повесток.
Данные для ведения воинского учета будет предоставлять налоговая.