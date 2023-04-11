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Трассу Екатеринбург — Тюмень окутал дым из-за пожара. Видимость снижена до 100 метров

11 апреля 2023, 10:45
Фото: 1MI

Трассу Екатеринбург — Тюмень окутал дым из-за пожара

Федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень заволокло дымом. По данным Уралуправтодор, видимость на автомобильной дороге составляет не более ста метров.
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Тюмень

По данным СКАНЭКС, горит лес недалеко от города Заречный (Свердловская область). Площадь пожара уже достигла более двадцати гектаров.

Всего, по информации МЧС по Свердловской области, в регионе с начала пожароопасного сезона произошло 160 ландшафтных пожаров, площадь которых составила более 168 Га.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области задержали трех нарушителей особого пожарного режима. По их вине произошли ландшафтные пожары. Одному из поджигателей нет даже 18 лет.

#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Общество#Новости тюмени#Пожары#Лес#Дороги#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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