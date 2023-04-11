Трассу Екатеринбург — Тюмень окутал дым из-за пожара. Видимость снижена до 100 метров

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По данным СКАНЭКС, горит лес недалеко от города Заречный (Свердловская область). Площадь пожара уже достигла более двадцати гектаров.
Всего, по информации МЧС по Свердловской области, в регионе с начала пожароопасного сезона произошло 160 ландшафтных пожаров, площадь которых составила более 168 Га.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области задержали трех нарушителей особого пожарного режима. По их вине произошли ландшафтные пожары. Одному из поджигателей нет даже 18 лет.