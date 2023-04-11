Специалист «Росводоканал Тюмень» участвует в саммите финалистов Международной премии

Волонтёры «Росводоканал Тюмень» помогают детям и пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, приютам для животных, участвуют в экологических акциях, проводят просветительскую работу, направленную на сбережение водных ресурсов и воспитание ответственного потребителя. В этом году добровольцы продолжили свою деятельность, а также активно развивают новое для себя направление донорства крови. С каждым годом число участников благотворительных акций на предприятии увеличивается.