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Сегодня в Тюмени потеплеет

11 апреля 2023, 02:12
Фото: 1MI

В Тюмени 11 апреля будет + 6 градусов

По прогнозам синоптиков, в Тюмени 11 апреля с утра температура воздуха будет минусовой, с обеда потеплеет.

В дневные часы ожидается до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до нуля.

Напоним, что, по данным Тюменского ЦГМС, сегодня возможно усиление ветра: порывы могут достичь до 15 — 17 м/с. Других опасных погодных явлений сегодня не обещали.

Ранее «Наш город» писал, что к четвергу в городе потеплеет до + 15 градусов, однако на следующий день температутара снова будет минусовой. Кроме того, в пятницу сохранится сильный ветер.

 

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#Елена Чебоксарова#Ветер#Сильный ветер#Погода в Тюмени#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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