Сегодня в Тюмени потеплеет

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
Modified Сегодня, 02:12
Updated Сегодня, 02:12
В дневные часы ожидается до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до нуля.
Напоним, что, по данным Тюменского ЦГМС, сегодня возможно усиление ветра: порывы могут достичь до 15 — 17 м/с. Других опасных погодных явлений сегодня не обещали.
Ранее «Наш город» писал, что к четвергу в городе потеплеет до + 15 градусов, однако на следующий день температутара снова будет минусовой. Кроме того, в пятницу сохранится сильный ветер.