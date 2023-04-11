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«Росводоканал Тюмень» просит сообщать об открытых люках

11 апреля 2023, 13:07
С начала 2023 года в «Росводоканал Тюмень» поступило 162 сообщения об открытых канализационных и водопроводных колодцах. Все заявки были отработаны в короткие сроки.
Сюжет
Тюмень

Об открытых люках в водоканале узнают из сообщений жителей на горячую линию или сайт предприятия, а также при плановых обследованиях коммуникаций или из социальных сетей.

«Получив информацию мы немедленно направляем в указанное место бригаду. У каждого мастера на планшетном компьютере есть доступ к интерактивной карте коммуникаций, которая помогает ему быстро найди колодец и определить диаметр люка», — говорит начальник центральной диспетчерской службы «Росводоканал Тюмень» Максим Мошкин.

Причины открытых колодцев могут быть разными. Крышки ломаются под весом габаритных большегрузов, иногда их сдвигает уборочная техника. Нередко крышки воруют «охотники» за металлом. Например, жители улицы Судоремонтной в социальных сетях сообщили о том, что во дворе их дома с одного колодца несколько раз пропадала крышка. Сотрудники водоканала закрепили люк, используя антивандальные средства.

«Росводоканал Тюмень» напоминает об опасности открытых люков и просит жителей города и района сообщать об открытых колодцах по телефону 540-940 либо на сайте водоканала в разделе «Увидел открытый люк? Сообщи!»

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени крышки канализационных люков украсили символикой города.

 

 

В Тюмени крышки канализационных люков украсили символикой города
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#Олеся Киреева#Канализационный люк#Тюмень#Тюменская область
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