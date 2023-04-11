«Росводоканал Тюмень» просит сообщать об открытых люках

Причины открытых колодцев могут быть разными. Крышки ломаются под весом габаритных большегрузов, иногда их сдвигает уборочная техника. Нередко крышки воруют «охотники» за металлом. Например, жители улицы Судоремонтной в социальных сетях сообщили о том, что во дворе их дома с одного колодца несколько раз пропадала крышка. Сотрудники водоканала закрепили люк, используя антивандальные средства.