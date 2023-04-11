«Россети Тюмень» подключили к электросетям новую амбулаторию в Тюменской области

Современное терапевтическое и диагностическое оборудование медицинского пункта, в том числе аппараты ЭКГ и УЗИ, требует надежного и качественного электроснабжения. Для бесперебойной работы амбулатории «Россети Тюмень» выдали 90 кВт электроэнергии через трансформаторную подстанцию (ТП) классом напряжения 10 кВ. ТП также питает детский сад и несколько десятков жилых домов в Ембаево. Ранее энергетики заменили на ней два силовых трансформатора общей мощностью 500 кВА. Выдачу необходимой мощности обеспечил высоковольтный центр питания «Тарманы».