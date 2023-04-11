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«Россети Тюмень» подключили к электросетям новую амбулаторию в Тюменской области

11 апреля 2023, 10:21
Фото: 1MI
«Россети Тюмень» выполнили технологическое присоединение амбулатории в селе Ембаево Тюменской области. В этом учреждении плановую и неотложную медицинскую помощь жителям трех населенных пунктов Тюменского района оказывают терапевт, педиатр, хирург и стоматолог.

Современное терапевтическое и диагностическое оборудование медицинского пункта, в том числе аппараты ЭКГ и УЗИ, требует надежного и качественного электроснабжения. Для бесперебойной работы амбулатории «Россети Тюмень» выдали 90 кВт электроэнергии через трансформаторную подстанцию (ТП) классом напряжения 10 кВ. ТП также питает детский сад и несколько десятков жилых домов в Ембаево. Ранее энергетики заменили на ней два силовых трансформатора общей мощностью 500 кВА. Выдачу необходимой мощности обеспечил высоковольтный центр питания «Тарманы».

Врачебная амбулатория площадью 600 квадратных метров возведена в Ембаево на месте старой поликлиники, построенной еще в 1968 году. Учреждение может принимать до 100 пациентов ежедневно.

«Россети Тюмень» регулярно подключают к электрическим сетям новые социально значимые и инфраструктурные объекты. Так, в 2022 году энергокомпания обеспечила светом 4 фельдшерско-акушерских пункта и 8 модульных амбулаторий в Тюменской области. 

#Александр Мязин#Тюменцы#Работа
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