«Россети Тюмень» подключили к электросетям новую амбулаторию в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Современное терапевтическое и диагностическое оборудование медицинского пункта, в том числе аппараты ЭКГ и УЗИ, требует надежного и качественного электроснабжения. Для бесперебойной работы амбулатории «Россети Тюмень» выдали 90 кВт электроэнергии через трансформаторную подстанцию (ТП) классом напряжения 10 кВ. ТП также питает детский сад и несколько десятков жилых домов в Ембаево. Ранее энергетики заменили на ней два силовых трансформатора общей мощностью 500 кВА. Выдачу необходимой мощности обеспечил высоковольтный центр питания «Тарманы».
Врачебная амбулатория площадью 600 квадратных метров возведена в Ембаево на месте старой поликлиники, построенной еще в 1968 году. Учреждение может принимать до 100 пациентов ежедневно.
«Россети Тюмень» регулярно подключают к электрическим сетям новые социально значимые и инфраструктурные объекты. Так, в 2022 году энергокомпания обеспечила светом 4 фельдшерско-акушерских пункта и 8 модульных амбулаторий в Тюменской области.