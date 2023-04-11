РЭО составил топ-5 регионов по продаже вторсырья в ЦФО

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Эти регионы выставили на электронной торговой площадке для купли-продажи вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора, лоты на общую сумму 343 млн рублей, - пишет inkazan.ru.
На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, а также есть возможность заключения сделок. Ресурс начал работу в сентябре 2022 года. Реализация вторсырья на ЭТП отвечает целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что компании, реализующие вторичное сырье в регионах РФ, демонстрируют большой интерес к этой платформе. На данный момент количество пользователей на ЭТП составляет свыше 750, а количество размещенных лотов превышает 380 на общую сумму 696 млн рублей.
Больше всего лотов выставлено по полимерам (33,16%), макулатуре (20,57%) и стеклу (10,8%). Также на торгах представлены резина, металл, электроника, текстиль, промышленные и строительные отходы, нефтепродукты.