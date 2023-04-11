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РЭО составил топ-5 регионов по продаже вторсырья в ЦФО

11 апреля 2023, 13:57
Фото: 1MI
Московская, Калужская, Тверская, Орловская и Тамбовская области вошли в топ-5 регионов по продаже вторсырья.

Эти регионы выставили на электронной торговой площадке для купли-продажи вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора, лоты на общую сумму 343 млн рублей, - пишет inkazan.ru.

На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, а также есть возможность заключения сделок. Ресурс начал работу в сентябре 2022 года. Реализация вторсырья на ЭТП отвечает целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что компании, реализующие вторичное сырье в регионах РФ, демонстрируют большой интерес к этой платформе. На данный момент количество пользователей на ЭТП составляет свыше 750, а количество размещенных лотов превышает 380 на общую сумму 696 млн рублей.

Больше всего лотов выставлено по полимерам (33,16%), макулатуре (20,57%) и стеклу (10,8%). Также на торгах представлены резина, металл, электроника, текстиль, промышленные и строительные отходы, нефтепродукты.

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