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Пять дачных маршрутов заработают в Тобольске

11 апреля 2023, 12:44
Фото: 1MI

В Тобольске с 15 апреля открываются пять дачных маршрутов

В Тобольске с 15 апреля начинают работу дачные автобусы. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», всего введут 5 маршрутов, ещё 3 переходят на летнее расписание.
«С 15 апреля начнут работу городские дачные маршруты: №3Д «7 мкр. – база Техучастка»; №17 «ДК Синтез – Дом отдыха»; №130 «Сумкино – Юрты Иртышатские»; №116 «Тобольск – Дачи «Здоровье» (ч/з Менделеево); №109 «Тобольск – Дачи «Здоровье» (Винокурова-2)», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».

Маршруты № 107, 22 и 7 переходят на летнее расписание.

Ранее «Наш город» сообщал, что новые автобусы появятся на маршруте №73 в Тюмени.

Новый автобус появился на маршруте №73 в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Дороги
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