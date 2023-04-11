Пять дачных маршрутов заработают в Тобольске

В Тобольске с 15 апреля открываются пять дачных маршрутов

В Тобольске с 15 апреля начинают работу дачные автобусы. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», всего введут 5 маршрутов, ещё 3 переходят на летнее расписание.