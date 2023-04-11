Пять дачных маршрутов заработают в Тобольске

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
«С 15 апреля начнут работу городские дачные маршруты: №3Д «7 мкр. – база Техучастка»; №17 «ДК Синтез – Дом отдыха»; №130 «Сумкино – Юрты Иртышатские»; №116 «Тобольск – Дачи «Здоровье» (ч/з Менделеево); №109 «Тобольск – Дачи «Здоровье» (Винокурова-2)», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».
Маршруты № 107, 22 и 7 переходят на летнее расписание.
Ранее «Наш город» сообщал, что новые автобусы появятся на маршруте №73 в Тюмени.