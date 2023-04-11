По поручению главы Тюменской области многодетной семье окажут помощь в ремонте дома

Posted 11 апреля 12:11
Published 11 апреля 12:11
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Сельчане, которые воспитывают семеро детей, рассказали губернатору, что всей семьей ои живут в старом деревянном доме. В течение нескольких лет они своими силами пытаются привести постройку в надлежащее состояние — заменили окна на пластиковые, установили новые двери и поменяли часть бревен в стенах. Сейчас им нужно заняться протекающей крышей и утеплением стен, но дорогостоящие работы семье не потянуть. Александр Моор заверил, что необходимые средства супруги получат и пожелал им успехов в воспитании детей.
Еще одно обращение поступило от жительницы Голышмановского городского округа Надежды, мамы 15-летней дочери, страдающей ДЦП. Семья нуждается в электрическом подъемнике для перемещения больных с кровати и на кровать. Губернатор подписал распоряжение о выделении необходимых средств.
Также, по итогам приема тюменцев по личным вопросам губернатор отдал еще несколько поручений. Они касаются ремонта автодорог и улиц в трех населенных пунктах, расположенных в Аромашевском, Вагайском и Викуловском районах. Все работы планируется завершить осенью этого года.