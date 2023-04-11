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Posted 11 апреля 12:11

Published 11 апреля 12:11

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

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По поручению главы Тюменской области многодетной семье окажут помощь в ремонте дома

11 апреля 2023, 12:11
Фото: 1MI
Многодетной семье из Армизонского района будет оказана материальная помощь для ремонта дома. Такое поручение дал губернатор Тюменской области по итогам приема жителей региона по личным вопросам.

Сельчане, которые воспитывают семеро детей, рассказали губернатору, что всей семьей ои живут в старом деревянном доме. В течение нескольких лет они своими силами пытаются привести постройку в надлежащее состояние — заменили окна на пластиковые, установили новые двери и поменяли часть бревен в стенах. Сейчас им нужно заняться протекающей крышей и утеплением стен, но дорогостоящие работы семье не потянуть. Александр Моор заверил, что необходимые средства супруги получат и пожелал им успехов в воспитании детей.
Еще одно обращение поступило от жительницы Голышмановского городского округа Надежды, мамы 15-летней дочери, страдающей ДЦП. Семья нуждается в электрическом подъемнике для перемещения больных с кровати и на кровать. Губернатор подписал распоряжение о выделении необходимых средств.

Также, по итогам приема тюменцев по личным вопросам губернатор отдал еще несколько поручений. Они касаются ремонта автодорог и улиц в трех населенных пунктах, расположенных в Аромашевском, Вагайском и Викуловском районах. Все работы планируется завершить осенью этого года.

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