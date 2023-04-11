По поручению главы Тюменской области многодетной семье окажут помощь в ремонте дома

Сельчане, которые воспитывают семеро детей, рассказали губернатору, что всей семьей ои живут в старом деревянном доме. В течение нескольких лет они своими силами пытаются привести постройку в надлежащее состояние — заменили окна на пластиковые, установили новые двери и поменяли часть бревен в стенах. Сейчас им нужно заняться протекающей крышей и утеплением стен, но дорогостоящие работы семье не потянуть. Александр Моор заверил, что необходимые средства супруги получат и пожелал им успехов в воспитании детей.

Еще одно обращение поступило от жительницы Голышмановского городского округа Надежды, мамы 15-летней дочери, страдающей ДЦП. Семья нуждается в электрическом подъемнике для перемещения больных с кровати и на кровать. Губернатор подписал распоряжение о выделении необходимых средств.