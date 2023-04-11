nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Изображение материала

На пешеходной улице Дзержинского откроют летние кафе

11 апреля 2023, 06:56
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского заработают летние веранды

На тюменском пешеходном бульваре на улице Дзержинского в этом году будут работать летние кафе-веранды. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
Сюжет
Тюмень

По его словам, в целом от городских кафе и ресторанов в городской департамент потребительского рынка уже поступило более 30 заявок.

Руслан Кухарук отметил, что сфера общественного питания города Тюмени продолжает увеличиваться. На сегодняшний день в реестре содержится информация о 2,5 тысячах  объектов на более чем сто тысяч посадочных мест.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в мае в ТРЦ «Кристалл» под новым брендом откроются магазины Zara. Торговая точка более года была закрыта из-за санкций.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кафе#Рестораны#Летние кафе#Тюмень#Тюменская область#Руслан Кухарук
Подпишитесь
В Тюмень на этой неделе с проверкой приедет премьер-министр Мишустин
Сегодня, 05:35
Тюменцам рассылают смски об угрозе пожаров
Сегодня, 03:36
Жители Лесобазы, которых оставили без КРТ, обратились в приемную Президента
Вчера, 08:52
В Тюмени поймали трех поджигателей леса. Одному из них нет 18 лет
Сегодня, 07:12
Участники СВО из Тюмени пытаются добиться положенных выплат за контракт
Сегодня, 05:12
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
Вчера, 09:07