На пешеходной улице Дзержинского откроют летние кафе

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
По его словам, в целом от городских кафе и ресторанов в городской департамент потребительского рынка уже поступило более 30 заявок.
Руслан Кухарук отметил, что сфера общественного питания города Тюмени продолжает увеличиваться. На сегодняшний день в реестре содержится информация о 2,5 тысячах объектов на более чем сто тысяч посадочных мест.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в мае в ТРЦ «Кристалл» под новым брендом откроются магазины Zara. Торговая точка более года была закрыта из-за санкций.