На пешеходной улице Дзержинского откроют летние кафе

В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского заработают летние веранды

На тюменском пешеходном бульваре на улице Дзержинского в этом году будут работать летние кафе-веранды. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

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