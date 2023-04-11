Бутылка могла убить ребенка: в районе ТРЦ «Дарина» сбрасывают опасные предметы

В Тюмени по улице Д. Менделеева на местных жителей летят бутылки и банки с водой

Жильцам многоквартирного дома по улице Дмитрия Менделеева, 12, корпус 1, на протяжении недели не дают покоя бутылки и банки с водой, летящие на них с балкона 11 этажа. Сообщение об этом появилось в паблике «ЧС Тюмень».

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