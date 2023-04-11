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Бутылка могла убить ребенка: в районе ТРЦ «Дарина» сбрасывают опасные предметы

11 апреля 2023, 01:10
Фото: 1MI

В Тюмени по улице Д. Менделеева на местных жителей летят бутылки и банки с водой

Жильцам многоквартирного дома по улице Дмитрия Менделеева, 12, корпус 1, на протяжении недели не дают покоя бутылки и банки с водой, летящие на них с балкона 11 этажа. Сообщение об этом появилось в паблике «ЧС Тюмень».
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Дети
«Третьего апреля молодой человек сбросил пластиковую бутылку с водой, когда под балконом шла девочка. Бутылка попала в лобовое стекло автомобиля. Тем же вечером было написано заявление в полицию. Но на протяжении 7 дней так ничего и не изменилось. Ни полиция, ни ПДН, ни органы опеки, ни даже прокуратура никак не реагируют на данную ситуацию!» — написала горожанка.

Подписчики в комментариях под постом написали, что родители должны срочно заняться воспитанием своего юного чада.

«Засранец ведь когда-то выходит из дому, если задаться целью, можно ему темную устроить, дойдет намного быстрее, чем разговоры с участковым, что так делать нельзя», — преждожил один из комментаторов.

Ранее «Наш город» писал, что на голову тюменки, которая гуляла с младенцем, чуть не упал камень, выброшенный из окна многоквартирного дома.

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#Елена Чебоксарова#Дети#Безопасность на дорогах#Жилой дом#Хулиганство#Происшествия
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