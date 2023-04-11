Более 500 обращений жителей поступило депутатам Тюменской городской Думы

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Депутат Альбина Селезнева встретилась с инициативной группой жителей нового ЖК в микрорайоне Тура. Тюменцам не хватает спортплощадки для подростков и взрослых. В связи с этим между домами №10 и 12 по ул. Стройотрядовской они предлагают организовать пространство для отдыха и занятия спортом вместо запланированной здесь автомобильной дороги. Альбина Михайловна взяла вопрос на контроль и вместе с гражданами проработала варианты его решения.
Тюменка, проживающая в частном секторе на Мысу, обратилась к Андрею Потапову с просьбой оказать ей содействие в заготовке дров. Ее сына мобилизовали для участия в специальной военной операции, и жительница осталась совсем одна. Андрей Владимирович приобрел для женщины пять кубов березовых дров.
«Для нас, чьи родные находятся на передовой, бывает сложно вести домашние дела. Спасибо вам за чуткость и внимание к семьям мобилизованных», — поблагодарила тюменка депутата в телефонном разговоре.
Кроме того, благодаря неравнодушию народного избранника жители Матмас изготовили 200 окопных свечей для бойцов СВО — Андрей Потапов закупил для активистов парафин и фитили, а в общественной приемной депутата организовали сбор банок и картона. Депутат Алексей Рагозин помог подключить к системе водоснабжения Свято-Никольский храм и воскресную школу в Утешево. В прошлом году при содействии народного избранника в храме обновили входные двери. Прихожане выражают слова признательности Алексею Рагозину, оказывающему благотворительную помощь церкви на протяжении многих лет.
При поддержке Андрея Лазарева тюменские активисты приняли участие в форуме «Инклюзивный путь» в Казани. Общественные деятели поблагодарили депутата за внимание к проблемам социально незащищенных слоев населения и улучшение качества жизни маломобильных групп граждан.
Александр Яковенко помог организовать турнир по смешанному боевому единоборству для более 250 спортсменов из Югры, Ямала, Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей. На открытии соревнований депутат был удостоен благодарности от президента Союза ММА России за вклад в развитие спорта.
«В обществе сохраняется высокий запрос на социальную помощь, и депутаты не остаются в стороне. Народные избранники помогают горожанам делом, направляют личные средства для помощи землякам, оказывают финансовую поддержку социально значимым и спортивным мероприятиям, при необходимости подробно разъясняют, что нужно предпринять для решения той или иной проблемы», — отметил председатель городской Думы Евгений Заболотный.