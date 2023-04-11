Более 500 обращений жителей поступило депутатам Тюменской городской Думы

Депутат Альбина Селезнева встретилась с инициативной группой жителей нового ЖК в микрорайоне Тура. Тюменцам не хватает спортплощадки для подростков и взрослых. В связи с этим между домами №10 и 12 по ул. Стройотрядовской они предлагают организовать пространство для отдыха и занятия спортом вместо запланированной здесь автомобильной дороги. Альбина Михайловна взяла вопрос на контроль и вместе с гражданами проработала варианты его решения.