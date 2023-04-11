Блогер облетел Тюмень на частном самолете и приводнился на реке Тура. Видео

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
На самолете он облетел большинство районов Тюмени.
«Сбылась еще одна мечта — полетал на частном небольшом самолете. И не просто полетал, а над своей родной Тюменью. И не просто на самолете, а на гидроплане. И не просто над городом, а приводнился на воды реки Тура», — написал Владимир Каровец.
Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле власти тюменской области утвердили новые тарифы на авиабилеты в Заболотье.