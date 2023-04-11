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Блогер облетел Тюмень на частном самолете и приводнился на реке Тура. Видео

11 апреля 2023, 10:53
Фото: Скрин видео ВК Владимир Каровец

Владимир Каровец облетел Тюмень на частном самолете. Видео

Тюменский блогер облетел областную столицу на частном самолёте. Владимир Каровец на своей странице в ВК разместил отчёт о том, как приводнился на воды реки Тура.

На самолете он облетел большинство районов Тюмени.

«Сбылась еще одна мечта — полетал на частном небольшом самолете. И не просто полетал, а над своей родной Тюменью. И не просто на самолете, а на гидроплане. И не просто над городом, а приводнился на воды реки Тура», — написал Владимир Каровец.

Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле власти тюменской области утвердили новые тарифы на авиабилеты в Заболотье.

Правительство Тюменской области утвердило тарифы на авиабилеты в Заболотье
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Полеты#Работа#Погода в Тюмени#Бизнес
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