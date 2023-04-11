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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Бастрыкин предлагает ввести налог на использование трудовых мигрантов

11 апреля 2023, 15:06
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой о введении налога на использование иностранной рабочей силы. По замыслу инициатора, подобная мера позволит мотивировать работодателей нанимать работников из числа россиян.

По словам Александра Бастрыкина, необходимо одновременно проработать и механизм экономической мотивации предпринимателей, которые используют российские трудовые ресурсы. Об этом пишет interfax.ru.

Также глава СКР отметил необходимость подготовки дорожной карты по замещению трудовых мигрантов гражданами РФ, поскольку нужно обеспечить россиянам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

Кроме того, председатель СКР считает, что надо использовать вахтовый метод использования рабочей силы из числа граждан РФ, а также проработать механизм их направления из регионов с низким уровнем экономического развития в те регионы, где имеется потребность в работниках.

«Как уже мной ранее отмечалось, следует усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, данные о которой, помимо прочих, отражать в едином удостоверяющем личность иностранца документе с электронным носителем информации», — сказал Бастрыкин.

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