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«Ямы лютые, стыки на мостах»: горожане снова недовольны качеством тюменских дорог

10 апреля 2023, 13:18
Фото: 1MI

Жительница Тюмени жалуется в пабликах на состояние городских дорог

В паблике «ЧС Тюмень» появилась очередная жалоба от местной жительницы на качество наших дорог. Тюменка написала, что в Екатеринбурге ситуация намного лучше.
«Что с дорогами в Тюмени стало? Дыры лютые, швы на мостах такие, что в небо подлетаешь, люки 3 метра над уровнем дороги. Подвеска читает тихо молитву. Какому дяде надо написать это? Собянина на вас нет!» — возмутилась местная жительница.

В комментариях многие подписчики поддержали её.

«Автор правильно подметил, качество дорог значительно ухудшилось. Везде колеи, стыки на мостах подвеску жёстко трясут. Запчасти и расходники дорогие нынче, неужели за счёт транспортного налога нельзя сделать нормальные дороги?» — ответил один из подписчиков паблика.

Представители горадминитстрации отреагировали на жалобы горожан.

«В марте специалистами дирекции автомобильных дорог и мостов города Тюмени было проведено обследование дорог, определены первоочередные объекты, подлежащие ремонту. Перечень с адресами, видами дефектов (выбоины, яма, колея и т. д.) и ориентировочной площадью был направлен подрядным организациям, обслуживающим улично-дорожную сеть», — заявили тюменские власти.

Ранее «Наш город» сообщал, что местные жители были недовольны качеством дороги к СНТ «Царево».

 

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#Автомобилисты#Дороги#Жалобы#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Безопасность на дорогах#Елена Чебоксарова
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