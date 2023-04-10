«Ямы лютые, стыки на мостах»: горожане снова недовольны качеством тюменских дорог

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
«Что с дорогами в Тюмени стало? Дыры лютые, швы на мостах такие, что в небо подлетаешь, люки 3 метра над уровнем дороги. Подвеска читает тихо молитву. Какому дяде надо написать это? Собянина на вас нет!» — возмутилась местная жительница.
В комментариях многие подписчики поддержали её.
«Автор правильно подметил, качество дорог значительно ухудшилось. Везде колеи, стыки на мостах подвеску жёстко трясут. Запчасти и расходники дорогие нынче, неужели за счёт транспортного налога нельзя сделать нормальные дороги?» — ответил один из подписчиков паблика.
Представители горадминитстрации отреагировали на жалобы горожан.
«В марте специалистами дирекции автомобильных дорог и мостов города Тюмени было проведено обследование дорог, определены первоочередные объекты, подлежащие ремонту. Перечень с адресами, видами дефектов (выбоины, яма, колея и т. д.) и ориентировочной площадью был направлен подрядным организациям, обслуживающим улично-дорожную сеть», — заявили тюменские власти.
Ранее «Наш город» сообщал, что местные жители были недовольны качеством дороги к СНТ «Царево».