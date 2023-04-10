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В Тюменской области загорелся лес. Площадь пожара около 14 га

10 апреля 2023, 06:06
Фото: 1MI

В Тюменской области за сутки ликвидировали три лесных пожара на площади 13,7 гектаров

Три лесных пожара площадью 13,7 гектаров произошло за сутки в Тюменской области. По данным СКАНЭКС, возгорания зафиксированы в Вагайском, Нижнетавдинском районах и на границе со Свердловской областью.
Сюжет
Тюмень

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, на данный момент все возгорания ликвидированы.

По погодным условиям 10 и 11 апреля в Уватской, Ишимской и Тюменской авиазонах установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тобольской авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень).

Предприятиями агоропрома региона сформировано около 300 противопожарных бригад. Подготовлено 833 единицы техники и спецоборудования, в том числе 77 бульдозеров, 310 транспортных средств для подвоза воды, 446 тракторов для опахивания полей, более 360 ранцевых огнетушителей.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в районе Ватутина загорелся сухостой на старом кладбище. ЧП произошло во второй половине дня.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Лес#Тюмень#Тюменская область
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