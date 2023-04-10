В Тюменской области загорелся лес. Площадь пожара около 14 га

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, на данный момент все возгорания ликвидированы.
По погодным условиям 10 и 11 апреля в Уватской, Ишимской и Тюменской авиазонах установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тобольской авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень).
Предприятиями агоропрома региона сформировано около 300 противопожарных бригад. Подготовлено 833 единицы техники и спецоборудования, в том числе 77 бульдозеров, 310 транспортных средств для подвоза воды, 446 тракторов для опахивания полей, более 360 ранцевых огнетушителей.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в районе Ватутина загорелся сухостой на старом кладбище. ЧП произошло во второй половине дня.