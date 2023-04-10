В Тюменской области загорелся лес. Площадь пожара около 14 га

В Тюменской области за сутки ликвидировали три лесных пожара на площади 13,7 гектаров

Три лесных пожара площадью 13,7 гектаров произошло за сутки в Тюменской области. По данным СКАНЭКС, возгорания зафиксированы в Вагайском, Нижнетавдинском районах и на границе со Свердловской областью.

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