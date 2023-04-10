В Тюменской области впервые провели один из полуфиналов конкурса «Экософия »

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:50
Глава региона отметил, что все больше жителей начинают бережно относиться к окружающей среде: использовать солнечные батареи, сортировать мусор, ездить на велосипедах вместо автомобилей, отказываться от пластиковых пакетов.
Всероссийский конкурс «Экософия» направлен на развитие экологической культуры. Его основной целью является создание условия для экологичного образа жизни.
В конкурсных испытаниях участвовала молодежь из разных регионов России, небезразличная к проблемам экологии. В финале оказались пять представителей нашего региона.
Ранее «Наш город» писал, что по просьбе местного жителя из Восточного округа экологи провели проверку качества воздуха в Тюмени, которое оказалось в норме.