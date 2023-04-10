В Тюменской области утонул рыбак. Он пошел по льду реки на лыжах

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Мужчина решил на лыжах добраться по тонкому льду на противоположный берег. Однако на середине реки Тавда он ушел под воду. Очевидцы вызвали спасателей МЧС. К сожалению, обнаружить тело рыбака не удалось, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшие выходные дни на реке Тура начался ледоход. Уровень воды в реке повысился до 132 сантиметров над нулем поста.