В Тюменской области утонул рыбак. Он пошел по льду реки на лыжах

Мужчина решил на лыжах добраться по тонкому льду на противоположный берег. Однако на середине реки Тавда он ушел под воду. Очевидцы вызвали спасателей МЧС. К сожалению, обнаружить тело рыбака не удалось, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.