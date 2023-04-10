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В Тюменской области утонул рыбак. Он пошел по льду реки на лыжах

10 апреля 2023, 05:02
Фото: МЧС

В Тюменской области утонул рыбак

Трагедия произошла накануне днем в Нижнетавдинском районе. На реке Тавда под лед провалился местный рыбак.

Мужчина решил на лыжах добраться по тонкому льду на противоположный берег. Однако на середине реки Тавда он ушел под воду. Очевидцы вызвали спасателей МЧС. К сожалению, обнаружить тело рыбака не удалось, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшие выходные дни на реке Тура начался ледоход. Уровень воды в реке повысился до 132 сантиметров над нулем поста.

#Валентина Бурнашева
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