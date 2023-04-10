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В тюменском клубе «Стальной азарт» будут готовить участников СВО

10 апреля 2023, 03:32
Фото: 1MI

Стрелковый клуб «Стальной азарт» займется подготовкой тюменцев для СВО

В тюменском спортивном стрелковом клубе «Стальной азарт» будут проводить занятия для военных по подготовке к специальной военной операции.
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Тюмень

По словам директора компании Владимира Соколова, для будущих участников СВО организуют курсы по огневой и тактической подготовке, управлению беспилотниками, медицинские курсы.

«Это только начальная подготовка для военных. Основное обучение желающих отправиться на контрактную службу в зону СВО проводят специализированные центры Министерства Обороны», — пояснил РБК Тюмень Владимир Соколов.

Ранее «Наш Город» писал, что спортивный клуб «Стальной азарт» планирует заняться производством бронезащиты. На данный момент сотрудники клуба готовят продукцию к процедуре прохождения сетификации.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Обучение#Курс обучения#Тюмень#Тюменская область
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