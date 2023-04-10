В тюменском клубе «Стальной азарт» будут готовить участников СВО

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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По словам директора компании Владимира Соколова, для будущих участников СВО организуют курсы по огневой и тактической подготовке, управлению беспилотниками, медицинские курсы.
«Это только начальная подготовка для военных. Основное обучение желающих отправиться на контрактную службу в зону СВО проводят специализированные центры Министерства Обороны», — пояснил РБК Тюмень Владимир Соколов.
Ранее «Наш Город» писал, что спортивный клуб «Стальной азарт» планирует заняться производством бронезащиты. На данный момент сотрудники клуба готовят продукцию к процедуре прохождения сетификации.