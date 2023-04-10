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В тюменском автобусе, движущемся в сторону ГИБДД, поссорились две пассажирки

10 апреля 2023, 01:11
Фото: 1MI

В тюменском автобусе N 1 произошёл конфликт между женщинами

В тюменском автобусе N 1, который двигался в сторону ГИБДД, ехала пьяная пара. Одной из пассажирок не понравилось, что девушка закидывала ноги на поручень, в результате чего произошёл конфликт. Видео ссоры распространилось в местных пабликах социальной сети Вконтакте.
Сюжет
Автобус

Женщина возмутилась, что подвыпивашая пассажирка ведет «себя как мразь». В автобусе разразился скандал, девушка поднялась с места, и в салоне общественного транспорта чуть не случилась драка. Кондуктор и водитель, судя по видеозаписи, на произошедшее никак не отреагировали.

«Правильно девушка сделала замечание, сначала ноги закидывают куда хотят, а потом все плачут, почему в автобусах сиденья грязные», — ответила одна из подписчиц паблика «Типичная Тюмень».

Другие тюменцы написали, что кондуктор должна была вмешаться и вызвать сотрудников полиции.

Ранее «Наш город» сообщал, что водитель школьного автобуса нагрубил детям, которые во время поездки смотрели с телефона мультики  со звуком.

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#Елена Чебоксарова#Автобус#Пассажиры#Конфликт#Ссора#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители
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