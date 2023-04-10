В тюменском автобусе, движущемся в сторону ГИБДД, поссорились две пассажирки

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
Женщина возмутилась, что подвыпивашая пассажирка ведет «себя как мразь». В автобусе разразился скандал, девушка поднялась с места, и в салоне общественного транспорта чуть не случилась драка. Кондуктор и водитель, судя по видеозаписи, на произошедшее никак не отреагировали.
«Правильно девушка сделала замечание, сначала ноги закидывают куда хотят, а потом все плачут, почему в автобусах сиденья грязные», — ответила одна из подписчиц паблика «Типичная Тюмень».
Другие тюменцы написали, что кондуктор должна была вмешаться и вызвать сотрудников полиции.
Ранее «Наш город» сообщал, что водитель школьного автобуса нагрубил детям, которые во время поездки смотрели с телефона мультики со звуком.