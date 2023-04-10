В тюменском автобусе, движущемся в сторону ГИБДД, поссорились две пассажирки

Женщина возмутилась, что подвыпивашая пассажирка ведет «себя как мразь». В автобусе разразился скандал, девушка поднялась с места, и в салоне общественного транспорта чуть не случилась драка. Кондуктор и водитель, судя по видеозаписи, на произошедшее никак не отреагировали.