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В тюменском аэропорту Рощино скоро начнет работу большой ангар для ремонта самолетов

10 апреля 2023, 13:25
Фото: 1MI

В Рощино откроется большой ангар для техобслуживания самолетов

По данным тг-канала «Тюменская область», в аэропорту Рощино в июне откроется большой ангар для ремонта самолётов авиакомпании «Ямал». Это позволит выполнять целый комплекс работ по техобслуживанию техники.
«Площадь ангара составляет 18 824 квадратных метров. Он будет примерно такой же, как в московском Шереметьево. В трехэтажном здании будут находиться лаборатории, техпомещения, офисы сотрудников», - отмечает тг-канал «Тюменская область».

Ранее «Наш город» сообщал, что ангар начали строить в 2020 году. Арочную конструкцию собирают из металла, её вес почти 2 500 тонн. После открытия ангар сможет принять сразу два «Аэробуса».

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Рощино#Аэропорт Рощино#Реконструкция "Рощино"
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