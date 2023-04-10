В тюменском аэропорту Рощино скоро начнет работу большой ангар для ремонта самолетов

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
«Площадь ангара составляет 18 824 квадратных метров. Он будет примерно такой же, как в московском Шереметьево. В трехэтажном здании будут находиться лаборатории, техпомещения, офисы сотрудников», - отмечает тг-канал «Тюменская область».
Ранее «Наш город» сообщал, что ангар начали строить в 2020 году. Арочную конструкцию собирают из металла, её вес почти 2 500 тонн. После открытия ангар сможет принять сразу два «Аэробуса».