В Тюмени загорелся нежилой деревянный дом. Это мог сделать поджигатель

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Пострадавших нет.
«Сообщение о возгорании поступало. Проводится проверка», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В полиции пока не подтверждают версию о поджигателе и рекомендуют дождаться окончания проверки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за информацию о поджигателях леса готовы платить до 50 тысяч рублей. С начала месяца в регионе действует особый противопожарный режим.