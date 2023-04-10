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В Тюмени загорелся нежилой деревянный дом. Это мог сделать поджигатель

10 апреля 2023, 14:39
Фото: 1MI

В Тюмени на улице Энергостроителей горел частный дом. Это мог сделать поджигатель

В областной столице 10 апреля на улице Энергостроителей загорелся нежилой дом, местные жители вызвали спасателей МЧС и полицию. По их данным, деревянную постройку могли поджечь.

Пострадавших нет.

«Сообщение о возгорании поступало. Проводится проверка», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В полиции пока не подтверждают версию о поджигателе и рекомендуют дождаться окончания проверки.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за информацию о поджигателях леса готовы платить до 50 тысяч рублей. С начала месяца в регионе действует особый противопожарный режим.

Власти Тюмени объявили награду в 50 тысяч рублей за поимку поджигателей лесов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Пожары#Жалобы#Безопасность
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