В Тюмени в пятницу ожидается резкое похолодание до - 2 градусов

При этом в пятницу скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. День будет ясным, осадков не ожидается. С 15 по 16 апреля в областной столице потеплеет до + 8 градусов, погода будет малооблачной, скорость ветра снизится до 3-5 м/с.