В Тюмени в пятницу ожидается резкое похолодание до - 2 градусов

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
При этом в пятницу скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. День будет ясным, осадков не ожидается. С 15 по 16 апреля в областной столице потеплеет до + 8 градусов, погода будет малооблачной, скорость ветра снизится до 3-5 м/с.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня водителям рекомендуют минимизировать поездки по федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск до улучшения погоды. Здесь ухудшилась видимость.