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В Тюмени в пятницу ожидается резкое похолодание до - 2 градусов

10 апреля 2023, 10:52
Фото: 1MI

В Тюмени резко похолодает, днем до - 2 градусов

В областной столице на этой неделе ожидается резкое похолодание. По данным Гисметео, с 13 апреля в городе будет до + 15 градусов, но уже на следующий день днём похолодает – 2 (из-за северного ветра).

При этом в пятницу скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. День будет ясным, осадков не ожидается. С 15 по 16 апреля в областной столице потеплеет до + 8 градусов, погода будет малооблачной, скорость ветра снизится до 3-5 м/с.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня водителям рекомендуют минимизировать поездки по федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск до улучшения погоды. Здесь ухудшилась видимость.

Тюменцев предупредили об ухудшении видимости на федеральной трассе
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода#Похолодание#Водители#Дороги#Александр Мязин
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