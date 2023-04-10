В Тюмени новые трассы появятся на улицах Ленина, Ставропольской и двух микрорайонах

Дополнительные денежные средства выделят и для строительства дорог в районах, где ведутся работы по возведению школ и детских садов.



Новая трасса появится на улице Ставропольской, на участке Московский тракт – ЖК «Тесла Парк». В этом районе возводится школа на 1 500 мест. Также в Березняковском запланирован ремонт и строительство дорог в районе улиц Анатолия Щеткова – проезд Биатлонный – проезд Хоккейный. Работы по возведению детского сада там завершаются.



В Тюмени на улице Стартовой появится новая дорога (в микрорайоне Тура). Здесь строят школу на 1 500 учащихся. В микрорайоне Ямальский-2, где возводится школа на 1 200 мест, также будет построена дорога на улице Арктической.