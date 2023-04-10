В Тюмени новые трассы появятся на улицах Ленина, Ставропольской и двух микрорайонах

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Был проведен конкурс на лучшую концепцию благоустройства, а сам проект обсуждался несколько лет.
«Это будет не просто замена инженерных коммуникаций и дорожного полотна, а создание нового пространства, дружелюбного к автомобилистам, велосипедистам и, конечно же, пешеходам», - сообщил Руслан Кухарук.
Дополнительные денежные средства выделят и для строительства дорог в районах, где ведутся работы по возведению школ и детских садов.
Новая трасса появится на улице Ставропольской, на участке Московский тракт – ЖК «Тесла Парк». В этом районе возводится школа на 1 500 мест. Также в Березняковском запланирован ремонт и строительство дорог в районе улиц Анатолия Щеткова – проезд Биатлонный – проезд Хоккейный. Работы по возведению детского сада там завершаются.
В Тюмени на улице Стартовой появится новая дорога (в микрорайоне Тура). Здесь строят школу на 1 500 учащихся. В микрорайоне Ямальский-2, где возводится школа на 1 200 мест, также будет построена дорога на улице Арктической.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени стартовал первый этап реконструкции улицы Ленина (он продлится до ноября). В этом году здесь заменят инженерные коммуникации, и дорожное полотно, обустроят велодорожки. Городские власти отмечают, что данный проект направлен на то, чтобы сделать комфортным пребывание жителей и гостей города в исторической часть Тюмени. За несколько месяцев подрядчики обновят 12 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Пешеходные дорожки будут напоминать брусчатку, которую сделали на пешеходной улице Дзержинского.