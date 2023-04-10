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В Тюмени новые трассы появятся на улицах Ленина, Ставропольской и двух микрорайонах

10 апреля 2023, 10:37
Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени около строящихся школ построят новые дороги. Фото

В областной столице наблюдается ранняя весна. Это позволяет приступить к строительно-монтажным работам и ремонту местных дорог. По данным паблика «Тюмень – наш дом», один из проектов - реконструкция улицы Ленина.

Был проведен конкурс на лучшую концепцию благоустройства, а сам проект обсуждался несколько лет.

«Это будет не просто замена инженерных коммуникаций и дорожного полотна, а создание нового пространства, дружелюбного к автомобилистам, велосипедистам и, конечно же, пешеходам», - сообщил Руслан Кухарук.

Дополнительные денежные средства выделят и для строительства дорог в районах, где ведутся работы по возведению школ и детских садов.

Новая трасса появится на улице Ставропольской, на участке Московский тракт – ЖК «Тесла Парк». В этом районе возводится школа на 1 500 мест. Также в Березняковском запланирован ремонт и строительство дорог в районе улиц Анатолия Щеткова – проезд Биатлонный – проезд Хоккейный. Работы по возведению детского сада там завершаются.

В Тюмени на улице Стартовой появится новая дорога (в микрорайоне Тура).  Здесь строят школу на 1 500 учащихся. В микрорайоне Ямальский-2, где возводится школа на 1 200 мест, также будет построена дорога на улице Арктической.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени стартовал первый этап реконструкции улицы Ленина (он продлится до ноября). В этом году здесь заменят инженерные коммуникации, и дорожное полотно, обустроят велодорожки. Городские власти отмечают, что данный проект направлен на то, чтобы сделать комфортным пребывание жителей и гостей города в исторической часть Тюмени. За несколько месяцев подрядчики обновят 12 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Пешеходные дорожки будут напоминать брусчатку, которую сделали на пешеходной улице Дзержинского.

Подробности ремонта дороги на Ленина в Тюмени: ищут культурный слой и садят деревья
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#Александр Мязин#Касается каждого#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Деньги#Водители#Безопасность на дорогах
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