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В Тюмени брошенные автомобили уже врастают в асфальт

10 апреля 2023, 12:50
Фото: Авто Тюмень - ДТП

Брошенные тюменские машины постепенно врастают в асфальт

По данным подписчиков паблика «Авто Тюмень – ДТП», некоторые брошенные в городе автомобили уже «врастают в асфальт». При этом на стоянках около многоэтажных домов места не хватает.
«На Ставропольской, 13, во дворе и дворовой парковке много машин стоит без движений, там ещё и Мерседес в асфальт врос. Мест нету ещё и этот чермет стоит», - отмечает подписчик паблика в ВК «Авто Тюмень – ДТП».
«У меня на Пермякова один товарищ 2 свои недвижимости поставил. Куда написать? Он на связь не выходит», - сообщил тюменец Олег Б.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице эвакуаторы обычно работают у ТЦ «Премьер», Лента», «Гудвин» и на центральных улицах.

В Тюмени эвакуаторы увозят машины со стоянки у ТЦ «Премьер». Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#Жалобы#Работа#Александр Мязин
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