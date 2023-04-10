В Тюмени брошенные автомобили уже врастают в асфальт

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
«На Ставропольской, 13, во дворе и дворовой парковке много машин стоит без движений, там ещё и Мерседес в асфальт врос. Мест нету ещё и этот чермет стоит», - отмечает подписчик паблика в ВК «Авто Тюмень – ДТП».
«У меня на Пермякова один товарищ 2 свои недвижимости поставил. Куда написать? Он на связь не выходит», - сообщил тюменец Олег Б.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице эвакуаторы обычно работают у ТЦ «Премьер», Лента», «Гудвин» и на центральных улицах.