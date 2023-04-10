В Тюмени брошенные автомобили уже врастают в асфальт

Брошенные тюменские машины постепенно врастают в асфальт

По данным подписчиков паблика «Авто Тюмень – ДТП», некоторые брошенные в городе автомобили уже «врастают в асфальт». При этом на стоянках около многоэтажных домов места не хватает.