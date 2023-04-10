В Тюмени 3х-месячный ребенок был долгое время заперт в закрывшейся машине

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
«Подойдя к своему автомобилю, родители положили спящего малыша на заднее сиденье. Ключи от машины оставили в багажнике, сложили свои вещи и захлопнули крышку багажника, после чего двери автомобиля заблокировались, с ключами внутри», - сообщает пресс-служба ГИБДД.
Инспекторы свозили отца малыша домой за дубликатом ключей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе автомобиль «Хендай» вылетел в кювет после ДТП с ВАЗ-2114.