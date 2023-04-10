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В Тюмени 3х-месячный ребенок был долгое время заперт в закрывшейся машине

10 апреля 2023, 13:06
Фото: ГИБДД

Маленький тюменец оказался заперт в закрывшейся машине

Сотрудники ГИБДД областной столицы помогли открыть автомобиль, случайно закрывшийся с ребенком внутри. По данным пресс-службы ведомства, молодая семья, муж с женой и 3х-месячным ребенком возвращались после прогулки с парка «Затюменский».
«Подойдя к своему автомобилю, родители положили спящего малыша на заднее сиденье. Ключи от машины оставили в багажнике, сложили свои вещи и захлопнули крышку багажника, после чего двери автомобиля заблокировались, с ключами внутри», - сообщает пресс-служба ГИБДД.

Инспекторы свозили отца малыша домой за дубликатом ключей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Дороги
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