В Тюмени 3х-месячный ребенок был долгое время заперт в закрывшейся машине

Маленький тюменец оказался заперт в закрывшейся машине

Сотрудники ГИБДД областной столицы помогли открыть автомобиль, случайно закрывшийся с ребенком внутри. По данным пресс-службы ведомства, молодая семья, муж с женой и 3х-месячным ребенком возвращались после прогулки с парка «Затюменский».