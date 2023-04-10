В Москве теплая погода продлится до четверга, затем наступит похолодание до -4

Однако к концу недели ожидается похолодание, и в ночь на субботу температура может опуститься до –3 … –4 градусов. В пятницу днем температура установится в районе +6 … +8 градусов. Синоптик отмечает, что изменения воздушных масс очистят воздух над столицей от пыли, которая уже почти неделю стоит в воздухе, благодаря северо-восточному ветру, который сдует ее в сторону, - сообщили Известия.