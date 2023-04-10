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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Москве теплая погода продлится до четверга, затем наступит похолодание до -4

10 апреля 2023, 09:57
В Москве и Московской области ожидаются переменчивые погодные условия в течение недели.

Как сообщает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, до четверга, 13 апреля, ожидается теплая погода, а самый теплый день придется на среду, когда температура может достигнуть +15 … +16 градусов.

Однако к концу недели ожидается похолодание, и в ночь на субботу температура может опуститься до –3 … –4 градусов. В пятницу днем температура установится в районе +6 … +8 градусов. Синоптик отмечает, что изменения воздушных масс очистят воздух над столицей от пыли, которая уже почти неделю стоит в воздухе, благодаря северо-восточному ветру, который сдует ее в сторону, - сообщили Известия.

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