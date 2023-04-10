nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Изображение материала

В Ишимском районе КИА вылетел в кювет после ДТП с «Ладой», пострадали три человека

10 апреля 2023, 12:33
Фото: «Ишим пере Подслушано»

На тюменской трассе КИА вылетела в кювет после столкновения с ВАЗ 2114. Фото

По данным паблика «Ишим пере Подслушано», в Ишимском районе столкнулись КИА Feed и ВАЗ 2114. На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, пострадал водитель «Лады» и два ребёнка (они были в иномарке).
Сюжет
ДТП

Ущерб от ДТП значительный. Автомобиль КИА Feed в результате столкновения вылетел в кювет.

«Дорога на бор. Жестка авария», — сообщил подписчик паблика «Ишим пере Подслушано».
«В результате ДТП 43-летний мужчина, управлявший отечественным автомобилем и два пассажира „КИА“, мальчики 7 и 11 лет с различными травмами госпитализированы в больницу», — сообщили в ГИБДД «Нашему городу».

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в результате аварии на пересечении 50 лет Октября и Воровского пострадали три человека. По предварительной информации, за рулём «Рено» был 20-летний молодой человек, который не выдержал дистанцию.

В результате ДТП по улице 50 лет Октября пострадали маленькие дети
Узнать подробнее
#Александр Мязин#ДТП#Автомобилисты#Общество#Тюменцы#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Таунхаус vs квартира: когда стоит сказать безоговорочное «да» двухуровневому дому
Сегодня, 07:47
Тюменские налоговики решили банкротить крупного подрядчика «СИБУРа»
Сегодня, 10:21
Жители Лесобазы, которых оставили без КРТ, обратились в приемную Президента
Сегодня, 08:52
Тюменскому общественнику глава города отказал в митинге против главы города
Сегодня, 06:25
Острожно, фейк! Вместо работы на выборах тюменцы сливают свои данные мошенникам
Сегодня, 09:18
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
Сегодня, 09:07