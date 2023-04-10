В Ишимском районе КИА вылетел в кювет после ДТП с «Ладой», пострадали три человека

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Ущерб от ДТП значительный. Автомобиль КИА Feed в результате столкновения вылетел в кювет.
«Дорога на бор. Жестка авария», — сообщил подписчик паблика «Ишим пере Подслушано».
«В результате ДТП 43-летний мужчина, управлявший отечественным автомобилем и два пассажира „КИА“, мальчики 7 и 11 лет с различными травмами госпитализированы в больницу», — сообщили в ГИБДД «Нашему городу».
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в результате аварии на пересечении 50 лет Октября и Воровского пострадали три человека. По предварительной информации, за рулём «Рено» был 20-летний молодой человек, который не выдержал дистанцию.