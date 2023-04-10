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Учителя из тюменской школы подозревают в развратных действиях

10 апреля 2023, 11:50
Фото: 1MI

Тюменского учителя подозревают в развратных действиях

Тюменский суд продлил меру пресечения в отношении учителя одной из школ района. Мужчина обвиняется в совершении развратных действий над ребенком без применения насилия, сообщает пресс-служба тюменских судов.

Подозреваемый будет находиться в СИЗО по 5 мая 2023 года.

«По версии следствия, обвиняемый с использованием мессенджера вел переписку интимного характера с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

В феврале «Наш город» сообщал, что жители поселка Молодежный заступились за учителя, которому предъявили обвинения в домогательствах к ученикам. Родители детей полагают, что его пытались оговорить.

Тюменцы вступились за учителя городской школы, которого обвиняют в педофилии
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#Общество#Тюменцы#Работа#Дела судебные#Уголовные дела#Александр Мязин
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