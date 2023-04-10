Учителя из тюменской школы подозревают в развратных действиях

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Подозреваемый будет находиться в СИЗО по 5 мая 2023 года.
«По версии следствия, обвиняемый с использованием мессенджера вел переписку интимного характера с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
В феврале «Наш город» сообщал, что жители поселка Молодежный заступились за учителя, которому предъявили обвинения в домогательствах к ученикам. Родители детей полагают, что его пытались оговорить.