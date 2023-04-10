Тюменцев предупредили об ухудшении видимости на федеральной трассе

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Водителям рекомендуют минимизировать поездки по федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск до улучшения погоды. Если ехать нужно срочно, то необходимо сбавить скорость и выбирать скоростной режим с учетом видимости и дорожных условий.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе установится прохладная погода. Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до -5…-10, мокрый снег и штормовой ветер со скоростью от 11 до 16 м/с.