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Тюменцев предупредили об ухудшении видимости на федеральной трассе

10 апреля 2023, 05:10
Фото: ГИБДД

Тюменцев предупредили об ухудшении видимости на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Тюменских автолюбителей предупредили об ухудшении погодных условий на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. В настоящее время здесь движение транспортных средств регулируют сотрудники ГИБДД.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

Водителям рекомендуют минимизировать поездки по федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск до улучшения погоды. Если ехать нужно срочно, то необходимо сбавить скорость и выбирать скоростной режим с учетом видимости и дорожных условий.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе установится прохладная погода. Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до -5…-10, мокрый снег и штормовой ветер со скоростью от 11 до 16 м/с.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Автомобилисты#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск#Видео
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