Тюменскому общественнику глава города отказал в митинге против главы города

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Поводом для выхода около 200 граждан, по словам Юрия Рябцева, стал «смертный грех», относительно эпидемиологической ситуации в городе. В произошедшем общественник обвиняет главу города Руслана Кухарука.
«В проведении митинга отказали. На неделе подам в суд», — кратко прокомментировал общественник.
Это уже не первый отказ в проведении подобного мероприятия, который Юрий Рябцев получает от администрации города и не первый судебный иск, связанный с отказом. Ранее мужчина подавал в суд заявление в отношении администрации города и оперативного штаба из-за отказа в проведении митинга «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что митинг «За изгнание бесов» планировалось провести на «Площади Единства и Согласия» 16-го апреля. Рябцев сообщал, что участники мероприятия придут с плакатами и транспарантами, а также будут собирать подписи на месте проведения митинга.