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Тюменскому общественнику глава города отказал в митинге против главы города

10 апреля 2023, 06:25
Фото: 1MI

Тюменскому общественнику отказали в проведение митинга «За изгнание бесов»

Тюменский общественник Юрий Рябцев направлял главе Тюмени Руслану Кухаруку уведомление о проведении митинга, цель которого — привлечение внимания к действиям главы городской администрации. Однако Рябцев получил отказ и собирается обращаться в суд.

Поводом для выхода около 200 граждан, по словам Юрия Рябцева, стал «смертный грех», относительно эпидемиологической ситуации в городе. В произошедшем общественник обвиняет главу города Руслана Кухарука.

Уведомление о проведении митингаУведомление о проведении митинга
Уведомление о проведении митинга
Фото: nashgorod.ru
«В проведении митинга отказали. На неделе подам в суд», — кратко прокомментировал общественник.

Это уже не первый отказ в проведении подобного мероприятия, который Юрий Рябцев получает от администрации города и не первый судебный иск, связанный с отказом. Ранее мужчина подавал в суд заявление в отношении администрации города и оперативного штаба из-за отказа в проведении митинга «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг».

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что митинг «За изгнание бесов» планировалось провести на «Площади Единства и Согласия» 16-го апреля. Рябцев сообщал, что участники мероприятия придут с плакатами и транспарантами, а также будут собирать подписи на месте проведения митинга.

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