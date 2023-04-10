Тюменскому общественнику глава города отказал в митинге против главы города

Это уже не первый отказ в проведении подобного мероприятия, который Юрий Рябцев получает от администрации города и не первый судебный иск, связанный с отказом. Ранее мужчина подавал в суд заявление в отношении администрации города и оперативного штаба из-за отказа в проведении митинга «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг».