Тюменские рестораны не попали в сотню лучших заведений России

Тюменские рестораны не вошли в топ-100 лучших заведений России

Ни один из тюменских ресторанов не вошел в сотню лучших заведений по итогам 2022 года по мнению ассоциации российских гастрономических журналистов WhereToEat St. Самую высокую оценку и место в рейтинге, 123, занял тюменский ресторан-музей холдинга «МаксиМ» «Чум».

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