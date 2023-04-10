Тюменские рестораны не попали в сотню лучших заведений России

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
На 175 месте расположилось CAFE 15/86 с панорамным видом на набережную реки Тура, в третью сотню вошли ресторан-лавка Аркадия Новикова «Сыроварня» и устричный бар Lodka.
На первых местах рейтинга расположились заведения Москвы и Санкт Петербурга. Первое место заняло гастробистро Хезрета-Арслана Бердиева Birch. Заведение уже несколько лет прочно удерживает позиции лидера в рейтинге национальной ресторанной премии WhereToEat St.
На втором месте расположился московский ресторан Twins Signature, дважды становившийся лучшим рестораном России по версии WhereToEat. В 2022 году заведение удостоилось двух звезд Michelin. На третьем месте — эногастрономический ресторан с авторским меню Bourgeois Bohemians.
Независимая ресторанная премия WhereToEat учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов.WhereToEat— это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центра, юга России, Урала и Сибири. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с середины апреля начнут работать летние веранды ресторанов и кафе. В 2022 году в областной столице работали около 90 таких площадок.