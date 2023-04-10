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Тюменские рестораны не попали в сотню лучших заведений России

10 апреля 2023, 04:13
Фото: 1MI

Тюменские рестораны не вошли в топ-100 лучших заведений России

Ни один из тюменских ресторанов не вошел в сотню лучших заведений по итогам 2022 года по мнению ассоциации российских гастрономических журналистов WhereToEat St. Самую высокую оценку и место в рейтинге, 123, занял тюменский ресторан-музей холдинга «МаксиМ» «Чум».
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Тюмень

На 175 месте расположилось CAFE 15/86 с панорамным видом на набережную реки Тура, в третью сотню вошли ресторан-лавка Аркадия Новикова «Сыроварня» и устричный бар Lodka.

На первых местах рейтинга расположились заведения Москвы и Санкт Петербурга. Первое место заняло гастробистро Хезрета-Арслана Бердиева Birch. Заведение уже несколько лет прочно удерживает позиции лидера в рейтинге национальной ресторанной премии WhereToEat St.

На втором месте расположился московский ресторан Twins Signature, дважды становившийся лучшим рестораном России по версии WhereToEat. В 2022 году заведение удостоилось двух звезд Michelin. На третьем месте — эногастрономический ресторан с авторским меню Bourgeois Bohemians.

Независимая ресторанная премия WhereToEat учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов.WhereToEat— это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центра, юга России, Урала и Сибири. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с середины апреля начнут работать летние веранды ресторанов и кафе. В 2022 году в областной столице работали около 90 таких площадок.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рейтинг#Рестораны#Тюмень#Тюменская область
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