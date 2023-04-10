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Тюменские налоговики решили банкротить крупного подрядчика «СИБУРа»

10 апреля 2023, 10:21
Фото: 1MI

«СИБУР» может лишиться одного из ключевых подрядчиков в Тюменской области

Тюменские налоговики запустили процедуру банкротства компании АО «Промэкскавация». По данным картотеки арбитражных дел, иск подан на прошлой неделе, но еще не запущен в работу (дело А70-7500/2023).

Сумма обязательств пока не уточняется.

По данным СБСИ, основным подрядчиком АО «Промэкскавация» является «СИБУР» (предприятие «ЗапСибНефтехим» в Тобольске). В 2021 году выручка организации составила 1,4 млрд рублей. На предприятии работает 390 человек.

АО «Промэкскавация» работает с «СИБУРом» уже почти 5 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что 10 сентября 2021 года тобольский суд признал виновным Юрия Батта в причинении ущерба на 2,3 млрд рублей. Батт непосредственно подписал 2 распоряжения, которые разрешали ООО «Промэкскавация» воспользоваться землёй в заказнике.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Деньги#Дела судебные#Административные дела
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