Тюменские налоговики решили банкротить крупного подрядчика «СИБУРа»

«СИБУР» может лишиться одного из ключевых подрядчиков в Тюменской области

Тюменские налоговики запустили процедуру банкротства компании АО «Промэкскавация». По данным картотеки арбитражных дел, иск подан на прошлой неделе, но еще не запущен в работу (дело А70-7500/2023).