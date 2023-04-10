Тюменские налоговики решили банкротить крупного подрядчика «СИБУРа»

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Сумма обязательств пока не уточняется.
По данным СБСИ, основным подрядчиком АО «Промэкскавация» является «СИБУР» (предприятие «ЗапСибНефтехим» в Тобольске). В 2021 году выручка организации составила 1,4 млрд рублей. На предприятии работает 390 человек.
АО «Промэкскавация» работает с «СИБУРом» уже почти 5 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что 10 сентября 2021 года тобольский суд признал виновным Юрия Батта в причинении ущерба на 2,3 млрд рублей. Батт непосредственно подписал 2 распоряжения, которые разрешали ООО «Промэкскавация» воспользоваться землёй в заказнике.