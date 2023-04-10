Тюменские депутаты уйдут на майские каникулы на две недели

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
При необходимости депутатов могут отозвать из отпуска с его согласия, с последующим предоставлением неиспользованной части ежегодного оплачиваемого отпуска.
Стоит отметить, что депутаты Госдумы могут отдыхать 42 дня в год.
Более того, под данным «Новых Известий» первый замглавы фракции «Новые люди» сообщил изданию, что партия внесла законопроект, который сделает длинные майские выходные по-настоящему длинными. Отдыхать россияне смогут с 1 по 9 мая.
Если парламентарии примут законопроект, то выходные дни в России начнутся 29 апреля и продлятся до 9 мая. При этом январские каникулы будут сокращены и продлятся с 1 по 3 января.