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Тюменские депутаты уйдут на майские каникулы на две недели

10 апреля 2023, 12:13
Фото: 1MI

Депутаты Госдумы РФ уйдут на каникулы на две недели

Тюменские депутаты Госдумы РФ уйдут на двухнедельные майские каникулы. По данным «Ведомостей», председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение об отпуске депутатов с 24 апреля по 7 мая.

При необходимости депутатов могут отозвать из отпуска с его согласия, с последующим предоставлением неиспользованной части ежегодного оплачиваемого отпуска.

Стоит отметить, что депутаты Госдумы могут отдыхать 42 дня в год.

Более того, под данным «Новых Известий» первый замглавы фракции «Новые люди» сообщил изданию, что партия внесла законопроект, который сделает длинные майские выходные по-настоящему длинными. Отдыхать россияне смогут с 1 по 9 мая.

Если парламентарии примут законопроект, то выходные дни в России начнутся 29 апреля и продлятся до 9 мая. При этом январские каникулы будут сокращены и продлятся с 1 по 3 января.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Зоны отдыха
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