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Тюменские автоинспекторы наказали сразу трех любителей езды «по встречке»

10 апреля 2023, 14:18
Фото: 1MI

В Тюмени сотрудники ГИБДД за пару дней оштрафовали на 5000 нескольких водителей

В Тюмени в период с 7 по 8 апреля 2023 года оштрафовали сразу трех любителей езды «по встречке»: 43-летнего водителя автомобиля «Nissan Terrano», 33-летнего водителя « Toyota Camry» и 43-летнего мужчину, находящегося за рулём «RAM 1500». Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
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ДТП

Первый автомобилист рассказал автоинспекторам, что очень спешил по делам, поэтому решил объехать пробку, проигнорировав дорожные знаки. Второй тоже торопился, только в больницу, поэтому выехал на встречную полосу. Третий водитель пояснил, что правонарушение совершил по семейным обстоятельствам.

Всех нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей, в соответствии со ст. 12.15, ч. 4 КоАП РФ.

Сотрудники ГИБДД призвали тюменцев за рулём соблюдать правила ПДД ради безопасности: своей и окружающих.

Ранее «Наш город» сообщал, что в результате ДТП по улице 50 лет Октября пострадали мать и двое малышей.

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#Елена Чебоксарова#ДТП#Водители#Автомобилисты#Штрафы#Правонарушение#Общество#Безопасность на дорогах#Происшествия#Тюменцы#Новости тюмени
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