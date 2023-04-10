Тюменские автоинспекторы наказали сразу трех любителей езды «по встречке»

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Первый автомобилист рассказал автоинспекторам, что очень спешил по делам, поэтому решил объехать пробку, проигнорировав дорожные знаки. Второй тоже торопился, только в больницу, поэтому выехал на встречную полосу. Третий водитель пояснил, что правонарушение совершил по семейным обстоятельствам.
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