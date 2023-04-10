Таунхаус vs квартира: когда стоит сказать безоговорочное «да» двухуровневому дому

Новое девелоперское решение компании «Партнер» помогло объединить концепции городского комфорта и загородной жизни. Эко-проект, где помимо таунхаусов есть также коттеджи и четырехэтажные малоквартирные дома, строят недалеко от села Ембаево, всего в 3 км от города. «Ритмы» надежно защищены от пыли и шума: рядом только лес и река Тура. Здесь вам не нужно выбирать, ограничивая себя в желаниях и мечтах. До центра — 20 минут на машине, если нужно попасть на шоппинг или к врачу, в соседнем микрорайоне Мыс для этого есть всё необходимое, а на расстоянии вытянутой руки — первозданная природа!