Таунхаус vs квартира: когда стоит сказать безоговорочное «да» двухуровневому дому

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Популярность квартир пока не в состоянии превзойти никакий другой вид жилья. Это понятно. Многоэтажные дома состоят из разных по площади и комнатности вариантов — любой человек или семья смогут найти подходящий. Однако, если в семье есть двое или более детей, то понадобится, как минимум, трехкомнатная квартира.
«У каждого ребенка должна быть своя комната, детям нужно учиться с малых лет организовывать личное пространство и периодически пребывать в уединении от других членов семьи», — уверена психолог Анна Строгова.
Найти большую квартиру на несколько комнат в приемлемой ценовой категории удается не всегда. Обычно, цена за просторную квартиру приближается к стоимости коттеджа или таунхауса. Многие эксперты рынка недвижимости отмечают, что именно по этой причине большие семьи стали чаще обращать внимание на таунхаусы. В таких домах каждому найдется место, они эстетичны внешне, отличаются особой приватной атмосферой. К тому же, есть участок земли для садоводческих, цветоводческих и других увлечений.
Кстати, если сравнивать таунхаус с квартирой равной площади, то в квартире стоимость квадратного метра будет стоить дороже. При этом, покупатель таунхауса получит более комфортные условия для проживания: уединенность пространства, малочисленность соседей, оригинальная планировка, два этажа для стильного ремонта и новая среда обитания. Особенно, если таунхаус был приобретен в современном жилом комплексе.
Квартира в этом вопросе выглядит, на первый взгляд, выгоднее, ибо все необходимое обычно есть в ближайшем доступе. Но сегодня даже туанхаус может иметь развитую инфраструктуру. Например, если речь про жилой комплекс «Ритмы», где прямо внутри проекта будет свой детский образовательный центр со школой и садом, досуговый центр, банный клуб, фермерский рынок и многое другое. А еще с комплексом граничит лесной массив в форме сердца — от такого соседства сложно не прийти в восторг!
Таунхаусы в «Ритмах» — уникальное место для жизни. Помимо особенностей локации и внешнего контура проекта, здесь очень функциональные планировки. В домах 4 комнаты — такой формат может идеально соответствовать различным сценариям жизни людей — подойдет как для семьи из 4 и более человек, так и для молодой пары. У каждого будет личное пространство. Также можно выделить территорию для библиотеки, кабинета, спортзала, отдельной детской игровой или гостевой комнаты.
Безусловно, у каждого варианта есть свои болевые точки, но минимизировать их — задача опытного застройщика. С ней отлично справился «Партнер» при проектировании таунхаусов в ЖК «Ритмы» — эти дома идеально подходят для жизни большой и активной семьи.
Комплексная разработка проекта «Ритмы» создает связь между природой, благоустройством и пространством квартиры. А за счет правильного размещения домов и выверенной архитектуры внутри комплекса всегда тихо, спокойно и безопасно. Все дома гармонично объединены эксклюзивным дизайном. Тротуары вымощены брусчаткой. Ландшафтный дизайн и озеленение общей территории делает квартал еще уютнее.
Новое девелоперское решение компании «Партнер» помогло объединить концепции городского комфорта и загородной жизни. Эко-проект, где помимо таунхаусов есть также коттеджи и четырехэтажные малоквартирные дома, строят недалеко от села Ембаево, всего в 3 км от города. «Ритмы» надежно защищены от пыли и шума: рядом только лес и река Тура. Здесь вам не нужно выбирать, ограничивая себя в желаниях и мечтах. До центра — 20 минут на машине, если нужно попасть на шоппинг или к врачу, в соседнем микрорайоне Мыс для этого есть всё необходимое, а на расстоянии вытянутой руки — первозданная природа!
Узнать больше подробностей о жилом комплексе «Ритмы» можно по номеру: +7 (3452) 55-00-00 или на сайте partner-eco.ru.
Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ „ЭКО-ГОРОД“». Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. Проекты реализуются в соответствии с ФЗ № 214 «О долевом строительстве». Информация предоставлена АО «СЗ „Партнер-Строй“», входит в Холдинг «Партнер».
Реклама. АО «СЗ „Партнер-Строй“». В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».