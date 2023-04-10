Специалист «Росводоканал Тюмень» — в числе финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Posted Вчера, 06:16
Published Вчера, 06:16
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В Пятигорске проходит первый из семи модулей масштабной образовательной программы для финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ 2022. В центре знаний «Машук» собралась сотня активных представителей ярких волонтерских движений страны. Спикерами на саммите выступили председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев, исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов, преподаватель BA GD& I University of Hertfordshire (Англия) Дмитрий Карпов, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова.
«Мы учимся распоряжаться своим временем, работе в команде, тренируем навыки публичных выступлений и саморазвития. Кроме того, саммит — потрясающая возможность зарядиться энергией добра. Делимся успешными кейсами волонтерской работы. Такие встречи заряжают и заставляют по-новому посмотреть на себя и окружающий мир. Безусловно, помогут в моей профессиональной деятельности и волонтерской работе», — поделилась Анастасия Добрынина.
Напомним, добровольческий проект тюменского водоканала «Росводоканал ДОБРО» вошел в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ 2022. Волонтёры «Росводоканал Тюмень» помогают детям и пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, приютам для животных, участвуют в экологических акциях, проводят просветительскую работу, направленную на сбережение водных ресурсов и воспитание ответственного потребителя.
В этом году добровольцы продолжили свою деятельность, а также активно развивают новое для себя направление донорства крови. С каждым годом число участников благотворительных акций на предприятии увеличивается.