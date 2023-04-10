Сову, пойманную в «Тюменской слободе», вернули в лес. Фото

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
«Она сидела на тротуаре и не пыталась улететь. Специалисты Тюменского районного отдела прибыли на место, где установили, что это серая неясыть. Птица оказалась здоровой», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области.
Сову привезли в заказник регионального значения «Лебяжье».
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени ищут волонтеров, которые будут вычесывать и гладить кошек. Главное условие — любовь к «котейкам».