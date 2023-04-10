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Сову, пойманную в «Тюменской слободе», вернули в лес. Фото

10 апреля 2023, 11:15
Фото: Информцентр правительства ТО

Сову из «Тюменской слободы» перевезли в лес

Тюменские сотрудники Госохотдепартамента вернули сову в среду естественного обитания. По данным информцентра правительства Тюменской области, о птице сообщили жители Тюмени.
«Она сидела на тротуаре и не пыталась улететь. Специалисты Тюменского районного отдела прибыли на место, где установили, что это серая неясыть. Птица оказалась здоровой», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области.

Сову привезли в заказник регионального значения «Лебяжье».

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени ищут волонтеров, которые будут вычесывать и гладить кошек. Главное условие — любовь к «котейкам». 

В Тюмени ищут желающих работать "гладильщиками" кошек
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Погода в Тюмени
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