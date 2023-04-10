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Расписание: в храмах Тюмени 15 апреля пройдет освящение куличей

10 апреля 2023, 14:01
Фото: 1MI

В храмах Тюмени 15 апреля освятят куличи

В предстоящие выходные жители Тюмени будут отмечать Пасху. В местных храмах состоится праздничная служба, а ночью будут ездить бесплатные автобусы. В субботу тюменцы смогут освятить куличи.

В кафедральном соборе на улице Семакова, 13, это можно сделать 15 апреля с 13:00 каждые полчаса. В Свято-Троицком мужском монастыре на улице Коммунистической освятить куличи можно с 12 до 23 часов.

В Вознесенско-Георгиевском храме прихожане смогут освятить куличи 15 числа с 13:30. С 12 часов дня и каждые 30 минут освящение куличей будет проходить в храме в честь Святителя Николая Чудотворца.

Ранее «Наш город» сообщал, что в праздник Пасхи запустят бесплатные маршруты. Пять транспортных средств будут курсировать в ночь с 15 на 16 апреля.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Безопасность на дорогах
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