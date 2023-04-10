Расписание: в храмах Тюмени 15 апреля пройдет освящение куличей

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В кафедральном соборе на улице Семакова, 13, это можно сделать 15 апреля с 13:00 каждые полчаса. В Свято-Троицком мужском монастыре на улице Коммунистической освятить куличи можно с 12 до 23 часов.
В Вознесенско-Георгиевском храме прихожане смогут освятить куличи 15 числа с 13:30. С 12 часов дня и каждые 30 минут освящение куличей будет проходить в храме в честь Святителя Николая Чудотворца.
Ранее «Наш город» сообщал, что в праздник Пасхи запустят бесплатные маршруты. Пять транспортных средств будут курсировать в ночь с 15 на 16 апреля.