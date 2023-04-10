Пожилой тюменец зарезал своего друга в его же доме

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Преступление было совершено 28 марта 2023 года в одном из многоквартирных домов 8 микрорайона. Между двумя знакомыми мужчинами произошла ссора, в результате которой гость нанес не менее четырёх ударов ножом в грудь хозяина квартиры. После этого пострадавший скончался прямо на кухне, где и случился конфликт.
Личность подозреваемого быстро установили: в соответствии со статьёй УК РФ, его могут отправить в тюрьму на 15 лет. В настоящее время, согласно решению суда, его отправляют в СИЗО.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка ранила ножом своего сожителя в День Влюблённых за переписку с другими женщинами.