Пожилой тюменец зарезал своего друга в его же доме

Преступление было совершено 28 марта 2023 года в одном из многоквартирных домов 8 микрорайона. Между двумя знакомыми мужчинами произошла ссора, в результате которой гость нанес не менее четырёх ударов ножом в грудь хозяина квартиры. После этого пострадавший скончался прямо на кухне, где и случился конфликт.