nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Изображение материала

Пожилой тюменец зарезал своего друга в его же доме

10 апреля 2023, 15:06
Фото: 1MI

В Тюменской области пенсионер убил ножом своего приятеля-тоболяка на кухне

Правоохранительные органы взяли под арест тоболяка пенсионного возраста, две недели назад зарезавшего своего приятеля в собственной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.

Преступление было совершено 28 марта 2023 года в одном из многоквартирных домов 8 микрорайона. Между двумя знакомыми мужчинами произошла ссора, в результате которой гость нанес не менее четырёх ударов ножом в грудь хозяина квартиры. После этого пострадавший скончался прямо на кухне, где и случился конфликт.

Личность подозреваемого быстро установили: в соответствии со статьёй УК РФ, его могут отправить в тюрьму на 15 лет. В настоящее время, согласно решению суда, его отправляют в СИЗО.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка ранила ножом своего сожителя в День Влюблённых за переписку с другими женщинами.

 

Читайте также:
Тюменка обиделась на своего приятеля за переписку с женщиной и ударила его ножом
#Елена Чебоксарова#Ножевое ранение#Нож#Суд#Следователи#Преступление#Убийство#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Происшествия#Тобольск
Подпишитесь
Таунхаус vs квартира: когда стоит сказать безоговорочное «да» двухуровневому дому
Сегодня, 07:47
Тюменские налоговики решили банкротить крупного подрядчика «СИБУРа»
Сегодня, 10:21
Жители Лесобазы, которых оставили без КРТ, обратились в приемную Президента
Сегодня, 08:52
Тюменскому общественнику глава города отказал в митинге против главы города
Сегодня, 06:25
Острожно, фейк! Вместо работы на выборах тюменцы сливают свои данные мошенникам
Сегодня, 09:18
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
Сегодня, 09:07