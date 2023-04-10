Полсотни человек написали «Тотальный диктант» на площадках «Россети Тюмень»

Напомним, первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2022 году событие собрало на своих онлайн- и офлайн-площадках более 780 тысяч человек. Авторами текстов для акции в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов, Марина Степнова и другие.