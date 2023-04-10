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Полсотни человек написали «Тотальный диктант» на площадках «Россети Тюмень»

10 апреля 2023, 11:38
Фото: 1MI
«Тотальный диктант» на площадках «Россети Тюмень» в Сургуте и Тюмени написали 48 человек. Всего традиционная просветительская международная акция в 2023 году охватила около 700 городов в более чем 40 странах на 6 континентах.

К мероприятию на площадках «Россети Тюмень» 8 апреля могли присоединиться все желающие. Свои знания русского языка проверили энергетики, маркетологи, банковские работники, школьники, студенты и пенсионеры. Самой старшей участницей акции на площадках компании стала волонтер проекта, 73-летняя тюменка Любовь Федоровна Здвижкова. А самой юной — ученица второго класса Ника Коренкова. Восьмилетняя сургутянка наравне со взрослыми писала под диктовку эссе о русском путешественнике и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Текст для акции в этом году подготовил российский писатель из Владивостока Василий Авченко. В центральном офисе «Россети Тюмень» его прочитал тележурналист Эдуард Иваницкий, а в Тюмени в качестве диктора выступила актриса и радиоведущая Светлана Соловьева. Оценки за «Тотальный диктант» станут известны после 16 апреля. Результаты будут доступны участникам в личных кабинетах на сайте проекта.

Напомним, первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2022 году событие собрало на своих онлайн- и офлайн-площадках более 780 тысяч человек. Авторами текстов для акции в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов, Марина Степнова и другие.

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