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Новый автобус появился на маршруте №73 в Тюмени. Фото

10 апреля 2023, 11:59
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени на маршруте теперь работает новый городской автобус

Новый городской автобус Yutong ZK6890HGQ появился на дорогах Тюмени в понедельник. Он будет работать на маршруте №73, сообщает администрация областной столицы.

Он более комфортабелен, чем ПАЗы. В автобусе больше мест для сидения.

«По сравнению с автобусами марки ПАЗ 320435-04 Vector NEXT, которые обслуживают данный маршрут, он отличается повышенным комфортом. Данная модель на 1,5 метра длиннее, а общая его вместимость – 54 места», - сообщают городские чиновники.

В новом транспорте есть кондиционер, он более экологичен (работает на природном газе).

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске УФАС отменила торги на 1,3 млрд рублей в сфере автобусных перевозок.

В Тобольске УФАС отменила торги на 1,3 млрд рублей в сфере автобусных перевозок
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#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#Экономика#Александр Мязин
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