Новый автобус появился на маршруте №73 в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
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Он более комфортабелен, чем ПАЗы. В автобусе больше мест для сидения.
«По сравнению с автобусами марки ПАЗ 320435-04 Vector NEXT, которые обслуживают данный маршрут, он отличается повышенным комфортом. Данная модель на 1,5 метра длиннее, а общая его вместимость – 54 места», - сообщают городские чиновники.
В новом транспорте есть кондиционер, он более экологичен (работает на природном газе).
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске УФАС отменила торги на 1,3 млрд рублей в сфере автобусных перевозок.