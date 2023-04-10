«Конфликт с ножевыми»: в Тобольске полицейские провели задержания

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Жители города сообщали, что, якобы, после серьезной поножовщины, тобольские полицейские отправились в рейд и массово арестовывали лиц неславянской национальности.
«Вчера в городе проводились привычные оперативно-профилактические мероприятия. Никакой поножовщины вчера не было. В ходе мероприятия выявлялись административные правонарушения. В случае их установления, фигуранта отвозили в отделение. Это привычная практика», — сообщили «Нашему городу» в МО МВД России «Тобольский».
Ранее «Наш город» сообщал, что у одной из школ Тобольска произошел конфликт, который закончился выстрелом из пистолета.