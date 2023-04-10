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«Конфликт с ножевыми»: в Тобольске полицейские провели задержания

10 апреля 2023, 10:00
Фото: 1MI

В Тобольске полицейские задерживали мигрантов

Вчера жители Тобольска заметили скопления полицейских в городе. Очевидцы сообщали о нескольких задержаниях и серьезном происшествии. «Наш город» обратился в Межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский», чтобы подробнее узнать о произошедшем.
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Полиция

Жители города сообщали, что, якобы, после серьезной поножовщины, тобольские полицейские отправились в рейд и массово арестовывали лиц неславянской национальности.

«Вчера в городе проводились привычные оперативно-профилактические мероприятия. Никакой поножовщины вчера не было. В ходе мероприятия выявлялись административные правонарушения. В случае их установления, фигуранта отвозили в отделение. Это привычная практика», — сообщили «Нашему городу» в МО МВД России «Тобольский».
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Ранее «Наш город» сообщал, что у одной из школ Тобольска произошел конфликт, который закончился выстрелом из пистолета.

#Алиса Вернер#Полиция#Мигранты#Нелегальные мигранты#Тобольск#Задержание#Общество#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюменская область
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