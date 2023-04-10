«Конфликт с ножевыми»: в Тобольске полицейские провели задержания

В Тобольске полицейские задерживали мигрантов

Вчера жители Тобольска заметили скопления полицейских в городе. Очевидцы сообщали о нескольких задержаниях и серьезном происшествии. «Наш город» обратился в Межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский», чтобы подробнее узнать о произошедшем.

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