Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Компания Microsoft, прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox на территории России. Об этом пишут «Известия». Несколько пользователей обратившись в поддержку услышали в ответ, что теперь за устранение неполадок необходимо обращаться к продавцу.
«Консоли будут обновляться, как и обновлялись. Для конечного потребителя неудобство будет лишь в одном — для покупки игр нужна карта другой страны. Но это уже давно так. По поводу гарантии и ремонта, то здесь все просто — приносите в магазин, где покупали и по гарантии магазина можно будет устранить любые проблемы», — сообщили «Нашему городу» в одном из магазинов, продающем приставки и игры к ним.
На официальном сайте компании Microsoft информация о приостановлении гарантийного обслуживания датирована 23 марта 2023 г.
Добавим, что ранее «Наш город» писал о том, как из-за санкций российские маркетплейсы массово начали торговать подделками известных брендов. Кроме подделок одежды, в огромном количестве маркетплейсы торгуют и подделками техники.