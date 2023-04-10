Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox

Тюменцы больше не смогут починить свой Xbox у официального представителя

Гарантийное обслуживание консолей Xbox больше не поддерживается на территории России. Для потребителя это грозит непониманием куда теперь обращаться в случае поломки. Однако, тюменские ритейлеры не поддаются панике. Гарантию предоставляет сам магазин.

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