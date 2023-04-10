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Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox

10 апреля 2023, 07:25
Фото: 1MI

Тюменцы больше не смогут починить свой Xbox у официального представителя

Гарантийное обслуживание консолей Xbox больше не поддерживается на территории России. Для потребителя это грозит непониманием куда теперь обращаться в случае поломки. Однако, тюменские ритейлеры не поддаются панике. Гарантию предоставляет сам магазин.
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Тюмень

Компания Microsoft, прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox на территории России. Об этом пишут «Известия». Несколько пользователей обратившись в поддержку услышали в ответ, что теперь за устранение неполадок необходимо обращаться к продавцу.

«Консоли будут обновляться, как и обновлялись. Для конечного потребителя неудобство будет лишь в одном — для покупки игр нужна карта другой страны. Но это уже давно так. По поводу гарантии и ремонта, то здесь все просто — приносите в магазин, где покупали и по гарантии магазина можно будет устранить любые проблемы», — сообщили «Нашему городу» в одном из магазинов, продающем приставки и игры к ним.

На официальном сайте компании Microsoft информация о приостановлении гарантийного обслуживания датирована 23 марта 2023 г.

Добавим, что ранее «Наш город» писал о том, как из-за санкций российские маркетплейсы массово начали торговать подделками известных брендов. Кроме подделок одежды, в огромном количестве маркетплейсы торгуют и подделками техники.

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#Елена Литвиненко#Торговля#Внешняя торговля#Microsoft#Тюменцы#Деньги#Тюмень#Тюменская область
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