Глава РЭО Буцаев: В Петербурге стартует акция по сбору старой одежды

Помимо этого, в рамках НМЭК будет показан документальный фильм, рассказывающий о формировании экономики замкнутого цикла в России. Это совместный кинопроект РЭО и Первого канала. Также теме экологии и обращения с отходами будет посвящена отдельная выставка. Ее организаторами являются арт-кластер «Таврида» и галерея «Триумф». Запланированы субботники «Убери за собой», которые пройдут в пятидесяти субъектах страны. В программу конгресса включена и церемония открытия молодежной мастерской переработки «Зеленый фургон». Завершится мероприятие забегом под эгидой всероссийской акции «Выбираю чистый воздух».