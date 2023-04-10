Глава РЭО Буцаев: В Петербурге стартует акция по сбору старой одежды

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Акция «Чистое будущее. Войди в историю устойчивой моды» будет проходить с 10 апреля по 10 мая. Презентация коллекции состоится в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК). Мероприятие реализуется в соответствии с целями федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил, что традиционный международный экологический конгресс — одно из самых главных событий для отходоперерабатывающей отрасли. РЭО занимается подготовкой показа апсайклинг-коллекции одежды, изготовленной из переработанного текстиля.
Жители Северной столицы смогут сдать старые вещи на переработку в пункты приема, в которых будут установлены специальные боксы. Принимают не только домашний текстиль, но также изделия из меха и кожи, включая обувь, сумки и аксессуары. Главное требование к одежде — чистота и хорошее состояние. Более подробная информация об условиях акции изложена на официальном сайте РЭО https://reo.ru/greenfashion.
«Только представьте, как ваши переработанные джинсы и свитер обретают новую жизнь и оказываются на подиуме», — сказал PR-директор департамента коммуникаций ППК «РЭО» Дмитрий Бойко.
Представитель компании также уточнил, что показ коллекции состоится 25 мая, а все неиспользованные текстильные изделия, собранные во время акции, будут направлены на переработку.
Помимо этого, в рамках НМЭК будет показан документальный фильм, рассказывающий о формировании экономики замкнутого цикла в России. Это совместный кинопроект РЭО и Первого канала. Также теме экологии и обращения с отходами будет посвящена отдельная выставка. Ее организаторами являются арт-кластер «Таврида» и галерея «Триумф». Запланированы субботники «Убери за собой», которые пройдут в пятидесяти субъектах страны. В программу конгресса включена и церемония открытия молодежной мастерской переработки «Зеленый фургон». Завершится мероприятие забегом под эгидой всероссийской акции «Выбираю чистый воздух».