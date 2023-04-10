Детскую ложь можно нивелировать доверительными отношениями с ребёнком

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В интервью NEWS.ru Наумова подчеркнула важность создания доверительных отношений между родителями и детьми. Если они провинились, лучше воздержаться от ругани. Также важно внимательно относиться к их переживаниям. В случае создания таких отношений, дети будут искать поддержки у родителей, а не у чужих людей.
Дети способны выдумывать настоящие истории, в которых им приходится преодолевать разные трудности, отстаивать свои убеждения. Эти проявления нельзя игнорировать, они могут быть попыткой создать ареал успеха. Родители могут помочь своим детям найти таланты, развить их и прийти к реальным успехам, тогда у них будут реальные поводы для гордости.
Ранее психолог рассказала об особенностях общения с подростками. Родители часто забывают, что подростки уже не дети, но пока и не взрослые. Общаясь с ними важно не допускать ультиматумов, проявлять уважение и терпение.