nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Детскую ложь можно нивелировать доверительными отношениями с ребёнком

10 апреля 2023, 11:30
Детский психолог Наталья Наумова рассказала журналистам о причинах детской лжи. По её словам дети часто врут, чтобы избежать наказания или чтобы произвести впечатление.

В интервью NEWS.ru Наумова подчеркнула важность создания доверительных отношений между родителями и детьми. Если они провинились, лучше воздержаться от ругани. Также важно внимательно относиться к их переживаниям. В случае создания таких отношений, дети будут искать поддержки у родителей, а не у чужих людей.

Дети способны выдумывать настоящие истории, в которых им приходится преодолевать разные трудности, отстаивать свои убеждения. Эти проявления нельзя игнорировать, они могут быть попыткой создать ареал успеха. Родители могут помочь своим детям найти таланты, развить их и прийти к реальным успехам, тогда у них будут реальные поводы для гордости.

Ранее психолог рассказала об особенностях общения с подростками. Родители часто забывают, что подростки уже не дети, но пока и не взрослые. Общаясь с ними важно не допускать ультиматумов, проявлять уважение и терпение.

Подпишитесь
Таунхаус vs квартира: когда стоит сказать безоговорочное «да» двухуровневому дому
Сегодня, 07:47
Тюменские налоговики решили банкротить крупного подрядчика «СИБУРа»
Сегодня, 10:21
Жители Лесобазы, которых оставили без КРТ, обратились в приемную Президента
Сегодня, 08:52
Тюменскому общественнику глава города отказал в митинге против главы города
Сегодня, 06:25
Острожно, фейк! Вместо работы на выборах тюменцы сливают свои данные мошенникам
Сегодня, 09:18
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
Сегодня, 09:07