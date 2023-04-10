Детскую ложь можно нивелировать доверительными отношениями с ребёнком

Дети способны выдумывать настоящие истории, в которых им приходится преодолевать разные трудности, отстаивать свои убеждения. Эти проявления нельзя игнорировать, они могут быть попыткой создать ареал успеха. Родители могут помочь своим детям найти таланты, развить их и прийти к реальным успехам, тогда у них будут реальные поводы для гордости.