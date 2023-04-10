Арест экс-директора Центра занятости, нашли девочку, строительство парка в Тюмени

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
В Тюмени экс-директора центра занятости Оксану Астафьеву посадили под домашний арест.
Оксаной Астафьевой заинтересовались в ФСБ, а на прошлой неделе она была уволено с ЦЗН. Тюменку обвиняют в незаконных выплатах премий в 1,16 млн рублей.
«Гражданке запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00; общаться с участниками уголовного судопроизводства», — отмечает пресс-служба тюменских судов.
В поселке Боровский нашли пропавшую 8-летнюю школьницу.
Полиция и волонтёры в течение часа нашли пропавшую 8-летнюю девочку Александру Варанскую. Школьница утром ушла из дома в неизвестном направлении и не появилась в учебном заведении.
Через час выяснилось, что она находится около подъезда одного из домов, с ней все в порядке.
Строительство парка в Тюменской слободе перенесли на несколько лет.
В областной столице пока не будут проводить благоустройство парка в Комарово. На эти цели пока не хватает бюджетных средств. До 2025 года здесь не будет прогулочных зон.
На 2023 год деньги на строительство «Комарово Парк» не выделены.
«Проектная документация на благоустройство лесного массива разработана. Средства на благоустройство в бюджете города на 2023 год и плановый период 2024–2025 годы не предусмотрены», – сообщили в администрации города.
Благоустроить зелёные массивы планируется в 6 микрорайонах Тюмени.
Стоит отметить, что в Тюмени появится новая трасса на улице Ставропольской, на участке Московский тракт – ЖК «Тесла Парк». На улице Стартовой появится дорога (в микрорайоне Тура). Здесь строят школу на 1 500 учащихся.