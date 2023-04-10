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97 водителей области были лишены прав, но до сих пор ими пользуются

10 апреля 2023, 10:47
Фото: 1MI

В Тюменской области 97 водителей не сдали права после лишения

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили о том, что за 2023 год уже 868 жителей были лишены водительских прав за различные нарушения. Однако не все поспешили сдать водительское удостоверение. Некоторые водители надеются, что им удастся обмануть ДПС.
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Тюмень
«На сегодняшний день 97 водителей на сдали удостоверение после того, как были его лишены. Это показатель за все время. Есть случаи, что водитель был лишен прав еще в прошлом году, но документ до сих пор имеется у него на руках», — рассказал «Нашему городу» специалист отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов.

Если водитель с недействительными правами попадется инспекторам ГИБДД, то его документ будут пробивать по базам данных и тогда обнаружится, что права недействительны. В таком случае документ придется отдать на месте, инспекторы имеют право вызвать на место судебных приставов.

К тому же в отделения ГИБДД каждый месяц направляют списки водителей, которые не соизволили добровольно сдать права. Их заносят в черный список нарушителей и с этого момента они находятся под пристальным вниманием городских камер.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменское ГИБДД обеспокоено ростом числа ДТП. Из-за этого по всему региону пройдут профилактические мероприятия.

#Алиса Вернер#Водительские права#ГИБДД#Лишение прав#Автомобилисты#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Происшествия#Деньги#Водители#Безопасность на дорогах#Жалобы#Безопасность#Тюмень#Тюменская область
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