97 водителей области были лишены прав, но до сих пор ими пользуются

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
«На сегодняшний день 97 водителей на сдали удостоверение после того, как были его лишены. Это показатель за все время. Есть случаи, что водитель был лишен прав еще в прошлом году, но документ до сих пор имеется у него на руках», — рассказал «Нашему городу» специалист отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов.
Если водитель с недействительными правами попадется инспекторам ГИБДД, то его документ будут пробивать по базам данных и тогда обнаружится, что права недействительны. В таком случае документ придется отдать на месте, инспекторы имеют право вызвать на место судебных приставов.
К тому же в отделения ГИБДД каждый месяц направляют списки водителей, которые не соизволили добровольно сдать права. Их заносят в черный список нарушителей и с этого момента они находятся под пристальным вниманием городских камер.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменское ГИБДД обеспокоено ростом числа ДТП. Из-за этого по всему региону пройдут профилактические мероприятия.