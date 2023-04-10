97 водителей области были лишены прав, но до сих пор ими пользуются

В Тюменской области 97 водителей не сдали права после лишения

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили о том, что за 2023 год уже 868 жителей были лишены водительских прав за различные нарушения. Однако не все поспешили сдать водительское удостоверение. Некоторые водители надеются, что им удастся обмануть ДПС.

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